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Ciencia y tecnología

La NASA inicia cuenta regresiva para la misión Artemis II rumbo a la Luna

Tras superar retrasos por el viento, la NASA prepara el despegue del cohete SLS y la nave Orion, que llevará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/03/2026 17:36

Estados Unidos

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La NASA inició el traslado del cohete SLS y de la nave Orion, componentes clave de la misión Artemis II, hacia la Plataforma de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy, Florida. Desde allí, se espera que el cohete despegue para llevar a los astronautas en un histórico viaje lunar.

El transporte del cohete y la nave, que recorre aproximadamente 6,4 kilómetros sobre un lanzador móvil, puede durar hasta 12 horas. El proceso se realiza cuidadosamente con el Transportador de Orugas 2 de la NASA para garantizar la seguridad de toda la operación. Durante la mañana, fuertes vientos causaron retrasos en las primeras operaciones.

Los ingenieros realizaron reparaciones y actualizaciones esenciales tras un simulacro de cuenta regresiva con combustible en febrero, donde se detectó un problema en el flujo de helio hacia la etapa superior del SLS. El inconveniente ya fue solucionado en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos.

 

 

Además, se reemplazaron baterías críticas y se revisaron sistemas de seguridad, incluyendo el sistema de aborto de lanzamiento de Orion y las etapas de combustible sólido. Ajustes en la línea de oxígeno líquido y en la placa umbilical del mástil de servicio de cola aseguran un sellado hermético para el lanzamiento.

La misión llevará a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Este será el primer vuelo tripulado del programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar el camino para futuras misiones a Marte.

El despegue de Artemis II está previsto para el 1 de abril de 2026, marcando un paso histórico en la exploración lunar tripulada de la NASA.

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