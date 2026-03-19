¿El fin de los viajes largos? El avión "silencioso" de la NASA que cambiará cómo volamos

Imagine cruzar el Atlántico en la mitad de tiempo o atravesar un continente en un par de horas, sin las restricciones actuales que limitan la velocidad de los aviones comerciales sobre tierra. Este escenario, que quedó en el olvido tras la retirada del Concorde, está más cerca de volver a ser realidad gracias a la NASA y su revolucionario X-59.

La agencia espacial estadounidense ha anunciado el inicio de una etapa clave en el desarrollo de este avión experimental dentro de la misión Quesst: la expansión de la envolvente de vuelo. En estos próximos ensayos, el X-59 aumentará progresivamente su velocidad y altitud para evaluar cómo responde su innovadora estructura antes de dar el salto definitivo a la velocidad supersónica, según publica el portal NasaNet.

Un diseño para "domar" el sonido

El gran obstáculo de los vuelos supersónicos ha sido siempre el "boom" sónico, una explosión acústica que ocurre cuando una aeronave supera la velocidad del sonido (aproximadamente 1.235 km/h) y que puede causar molestias e incluso daños en tierra. Debido a esto, volar a estas velocidades sobre continentes está prohibido en muchos países desde hace décadas.

El X-59 ha sido diseñado específicamente para resolver este problema. Su forma única, con una nariz extremadamente alargada y una aerodinámica avanzada, está pensada para dispersar las ondas de choque antes de que se unan y generen el estruendo. El objetivo es transformar ese "boom" en un suave "golpe sordo", similar al sonido del cierre de la puerta de un coche, casi imperceptible para las personas en tierra.

El veredicto de la calle: El futuro en juego

Si estas pruebas técnicas son exitosas, la NASA pasará a la fase más determinante del proyecto: volar sobre comunidades reales en Estados Unidos. El objetivo es recopilar datos científicos y encuestas sobre cómo perciben los ciudadanos este nuevo y atenuado sonido.

"No buscamos crear un avión comercial, sino sentar las bases tecnológicas y proporcionar los datos necesarios para que los reguladores reconsideren las leyes actuales", aclaran desde la NASA.

Los resultados de esta misión serán cruciales para que organismos internacionales modifiquen las normativas vigentes, abriendo la puerta a que una nueva generación de fabricantes desarrolle aviones comerciales capaces de reducir drásticamente los tiempos de viaje alrededor del mundo, inaugurando una nueva era en la aviación civil.

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