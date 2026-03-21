¿Eres creador de contenido? Así puedes acceder a pagos mensuales en Facebook

La plataforma lanzó Creator Fast Track, un programa que ofrece pagos mensuales y acceso a herramientas de monetización.
21/03/2026 13:08
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Facebook presentó Creator Fast Track, un programa dirigido a creadores de contenido que permite ganar entre 1.000 y 3.000 dólares mensuales, según el alcance de sus redes sociales.
La iniciativa busca atraer a creadores activos en otras plataformas como Instagram, TikTok o YouTube, facilitando su crecimiento dentro de Facebook.
¿Cuánto se puede ganar?
El programa establece pagos escalonados:
USD 1.000 mensuales para quienes tengan al menos 100.000 seguidores.
Hasta USD 3.000 al mes para creadores que superen 1 millón de seguidores.
Además, los participantes obtienen acceso a herramientas de monetización, lo que permite continuar generando ingresos incluso después de finalizado el programa.
Cómo inscribirse
Los interesados deben postularse desde la aplicación móvil de Facebook:
Ingresar al Panel de control profesional
Seleccionar la opción Monetización
Hacer clic en Monetización de contenido
Completar el formulario de inscripción
Luego, la plataforma evaluará cada solicitud antes de confirmar la participación.
Requisitos principales
Para acceder al programa se deben cumplir condiciones específicas:
Tener una cuenta en Instagram, TikTok o YouTube con al menos 20.000 seguidores
Haber generado 30.000 reproducciones de video en los últimos 60 días
Contar con una página de Facebook activa (mínimo 30 días)
Publicar contenido original y cumplir normas de la comunidad
El programa está disponible actualmente solo para mayores de 18 años en Estados Unidos y Canadá.
Estrategia de Meta
Facebook busca fortalecer su ecosistema de creadores, en un contexto donde otras plataformas compiten por captar contenido.
Según datos de la compañía, en 2025 se pagaron cerca de 3.000 millones de dólares a creadores, lo que refleja el crecimiento de este modelo de negocio.
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