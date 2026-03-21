¿Eres creador de contenido? Así puedes acceder a pagos mensuales en Facebook

Facebook presentó Creator Fast Track, un programa dirigido a creadores de contenido que permite ganar entre 1.000 y 3.000 dólares mensuales, según el alcance de sus redes sociales.

La iniciativa busca atraer a creadores activos en otras plataformas como Instagram, TikTok o YouTube, facilitando su crecimiento dentro de Facebook.

¿Cuánto se puede ganar?

El programa establece pagos escalonados:

USD 1.000 mensuales para quienes tengan al menos 100.000 seguidores .

Hasta USD 3.000 al mes para creadores que superen 1 millón de seguidores.

Además, los participantes obtienen acceso a herramientas de monetización, lo que permite continuar generando ingresos incluso después de finalizado el programa.

Cómo inscribirse

Los interesados deben postularse desde la aplicación móvil de Facebook:

Ingresar al Panel de control profesional

Seleccionar la opción Monetización

Hacer clic en Monetización de contenido

Completar el formulario de inscripción

Luego, la plataforma evaluará cada solicitud antes de confirmar la participación.

Requisitos principales

Para acceder al programa se deben cumplir condiciones específicas:

Tener una cuenta en Instagram, TikTok o YouTube con al menos 20.000 seguidores

Haber generado 30.000 reproducciones de video en los últimos 60 días

Contar con una página de Facebook activa (mínimo 30 días)

Publicar contenido original y cumplir normas de la comunidad

El programa está disponible actualmente solo para mayores de 18 años en Estados Unidos y Canadá.

Estrategia de Meta

Facebook busca fortalecer su ecosistema de creadores, en un contexto donde otras plataformas compiten por captar contenido.

Según datos de la compañía, en 2025 se pagaron cerca de 3.000 millones de dólares a creadores, lo que refleja el crecimiento de este modelo de negocio.

Mira la programación en Red Uno Play