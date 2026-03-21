Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este sábado 21 de marzo

El dólar paralelo en Bolivia registró una tendencia al alza este sábado 21 de marzo, con variaciones en su cotización a lo largo de la jornada, según plataformas digitales que siguen el mercado informal.

De acuerdo con datos de Dolarboliviahoy.com, el precio de venta pasó de Bs 9,28 en horas de la mañana a Bs 9,33 al mediodía, evidenciando un incremento en pocas horas.

Por su parte, el portal Bolivianblue.net también reflejó este comportamiento. La cotización de venta subió de Bs 9,29 a Bs 9,34 hasta el reporte de las 12:30.

En cuanto a la compra, los valores también mostraron un ajuste al alza. Dolarboliviahoy.com elevó su precio de Bs 9,30 a Bs 9,33, mientras que Bolivianblue.net registró una cotización de hasta Bs 9,36, el nivel más alto reportado en la jornada.

En contraste, el dólar oficial se mantiene estable en torno a Bs 6,96 para la compra y Bs 6,86 para la venta, lo que amplía la brecha frente al mercado paralelo.

Estas variaciones reflejan una dinámica cambiante en el mercado informal, que es observado por distintos actores económicos ante la disponibilidad de divisas en el país.

El comportamiento del tipo de cambio paralelo se ha convertido en un indicador relevante para analizar la liquidez y la demanda de dólares en Bolivia.

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