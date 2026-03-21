Un puente colapsó durante un sepelio en el caserío Lanchema, distrito de Pomahuaca, en la provincia de Jaén, región Cajamarca, Perú, generando momentos de tensión entre los asistentes.

El hecho ocurrió cuando un grupo de pobladores trasladaba un ataúd por la estructura, que no soportó el peso y cedió repentinamente. Como consecuencia, el féretro y varias personas cayeron a una quebrada.

Testigos reportaron escenas de desesperación y auxilio inmediato, mientras los presentes intentaban ayudar a quienes cayeron tras el colapso.

De acuerdo con los reportes disponibles, no se registraron heridos graves, aunque el incidente causó conmoción en la comunidad.

Los vecinos actuaron rápidamente y lograron recuperar el ataúd, evitando que fuera arrastrado por la corriente de la quebrada.

El caso ha puesto nuevamente en debate las condiciones de infraestructura en zonas rurales, donde puentes y caminos presentan limitaciones para el tránsito seguro.

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