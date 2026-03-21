Sin sedarlo: así fue el rescate de un jaguar que cayó en una hidroeléctrica en Brasil (video)

Un jaguar adulto fue rescatado tras caer en el canal de una pequeña central hidroeléctrica en Juscimeira, en el estado brasileño de Mato Grosso. El operativo estuvo a cargo de Bomberos y la Policía Ambiental, con apoyo de especialistas de la SEMA-MT.

Durante la evaluación inicial, el equipo veterinario detectó que el animal presentaba signos de hipotermia, lo que impedía aplicar sedación debido al riesgo de complicaciones graves.

Rescate sin sedación

Ante esta situación, los rescatistas optaron por un procedimiento técnico que evitara poner en peligro al felino. Utilizaron una plataforma mecánica, normalmente empleada para limpiar las rejas del canal, para elevar al jaguar de forma segura.

La maniobra permitió retirar al animal sin causarle daños adicionales, según explicó el equipo participante en el operativo.

Regreso a su hábitat

Tras ser liberado, el jaguar logró salir por sus propios medios y fue reintegrado a su entorno natural, luego de una revisión por parte de especialistas ambientales.

El rescate fue registrado en video y se difundió ampliamente en redes sociales, donde generó atención por la precisión del operativo y el cuidado en la manipulación del animal.

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