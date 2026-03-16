Paz destaca encuentro con Lula y empresarios para promover inversiones

El presidente Rodrigo Paz se encuentra reunido a puertas cerradas con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, marcando un paso hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

“Llegamos a Brasil con la fuerza de toda una nación. Sostenemos un encuentro clave con el presidente Lula y la delegación empresarial más grande de nuestra historia para consolidar inversiones reales en gas, energía y turismo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La reunión entre ambos gobiernos forma parte de una agenda bilateral orientada a fortalecer la cooperación económica y promover inversiones entre Bolivia y Brasil.

Entre los asuntos previstos para la cita, están la cooperación en el área de energía, la integración física, combate a la criminalidad transnacional, comercio e inversiones, cooperación para el desarrollo y temas migratorios y consulares, según un comunicado de la Presidencia brasileña.

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