TEMAS DE HOY:
Investigan posible feminicidio Tatiana Marset Alba cajas fuertes

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Paz destaca encuentro con Lula y empresarios para promover inversiones

Encuentro a puertas cerradas entre Paz y Lula busca reactivar la confianza política y económica. Una delegación récord de 80 empresarios bolivianos llegó a Brasil para cerrar negocios en gas, energía y agroindustria.

Miguel Ángel Roca Villamontes

16/03/2026 12:13

Escuchar esta nota

El presidente Rodrigo Paz se encuentra reunido a puertas cerradas con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, marcando un paso hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

“Llegamos a Brasil con la fuerza de toda una nación. Sostenemos un encuentro clave con el presidente Lula y la delegación empresarial más grande de nuestra historia para consolidar inversiones reales en gas, energía y turismo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La reunión entre ambos gobiernos forma parte de una agenda bilateral orientada a fortalecer la cooperación económica y promover inversiones entre Bolivia y Brasil.

Entre los asuntos previstos para la cita, están la cooperación en el área de energía, la integración física, combate a la criminalidad transnacional, comercio e inversiones, cooperación para el desarrollo y temas migratorios y consulares, según un comunicado de la Presidencia brasileña.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD