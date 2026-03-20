¡Milagro felino! Gata sobrevive tras ingerir 26 ligas para el cabello

Una gatita en Florida logró una segunda oportunidad de vida luego de ser rescatada por un refugio cuando estaba a punto de ser sacrificada debido a un grave bloqueo intestinal que ponía en riesgo su vida.

El animal llegó en estado crítico, con síntomas severos que obligaban a tomar una decisión urgente. Ante este panorama, el equipo decidió intervenir quirúrgicamente de inmediato para intentar salvarla.

Durante la operación, los veterinarios realizaron un hallazgo tan inusual como alarmante: el bloqueo intestinal era causado por la ingesta de 26 ligas para el cabello, objetos que habían quedado atrapados en su sistema digestivo y que comprometían seriamente su salud.

La cirugía fue compleja, pero exitosa. Gracias a la rápida reacción del personal médico y al compromiso del refugio, la gatita logró superar el procedimiento y comenzó un proceso de recuperación que, según los especialistas, avanza de forma favorable.

El caso ha generado impacto y reflexión, ya que evidencia los peligros que representan objetos cotidianos para las mascotas, especialmente aquellos que pueden ser ingeridos accidentalmente.

Hoy, la pequeña felina se encuentra fuera de peligro, recibiendo cuidados y atención constante, mientras se prepara para iniciar una nueva etapa lejos del riesgo y cerca de una vida más segura. Su historia, que comenzó al borde de la muerte, se transforma ahora en un ejemplo de rescate, dedicación y esperanza.



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