¡Milagro felino! Gata sobrevive tras ingerir 26 ligas para el cabello

El animal fue rescatado por un refugio cuando su estado era crítico. Sin embargo, durante la cirugía, los veterinarios hicieron un hallazgo impactante: el bloqueo era causado por la ingesta de 26 ligas para el cabello.
20/03/2026 12:55
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Una gatita en Florida logró una segunda oportunidad de vida luego de ser rescatada por un refugio cuando estaba a punto de ser sacrificada debido a un grave bloqueo intestinal que ponía en riesgo su vida.
Durante la operación, los veterinarios realizaron un hallazgo tan inusual como alarmante: el bloqueo intestinal era causado por la ingesta de 26 ligas para el cabello, objetos que habían quedado atrapados en su sistema digestivo y que comprometían seriamente su salud.
La cirugía fue compleja, pero exitosa. Gracias a la rápida reacción del personal médico y al compromiso del refugio, la gatita logró superar el procedimiento y comenzó un proceso de recuperación que, según los especialistas, avanza de forma favorable.
El caso ha generado impacto y reflexión, ya que evidencia los peligros que representan objetos cotidianos para las mascotas, especialmente aquellos que pueden ser ingeridos accidentalmente.
Hoy, la pequeña felina se encuentra fuera de peligro, recibiendo cuidados y atención constante, mientras se prepara para iniciar una nueva etapa lejos del riesgo y cerca de una vida más segura. Su historia, que comenzó al borde de la muerte, se transforma ahora en un ejemplo de rescate, dedicación y esperanza.
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