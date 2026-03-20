TEMAS DE HOY:
Acribillado en Guayaramerín Maximiliano Dávila Pérez Maximiliano Dávila

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Milagro felino! Gata sobrevive tras ingerir 26 ligas para el cabello

El animal fue rescatado por un refugio cuando su estado era crítico. Sin embargo, durante la cirugía, los veterinarios hicieron un hallazgo impactante: el bloqueo era causado por la ingesta de 26 ligas para el cabello.

Cristina Cotari

20/03/2026 12:55

Rescatan a gata que tenía 26 ligas en el estómago. Foto: Cosmos Informa
Florida, Estados Unidos

Escuchar esta nota

Una gatita en Florida logró una segunda oportunidad de vida luego de ser rescatada por un refugio cuando estaba a punto de ser sacrificada debido a un grave bloqueo intestinal que ponía en riesgo su vida.

El animal llegó en estado crítico, con síntomas severos que obligaban a tomar una decisión urgente. Ante este panorama, el equipo decidió intervenir quirúrgicamente de inmediato para intentar salvarla.

Durante la operación, los veterinarios realizaron un hallazgo tan inusual como alarmante: el bloqueo intestinal era causado por la ingesta de 26 ligas para el cabello, objetos que habían quedado atrapados en su sistema digestivo y que comprometían seriamente su salud.

La cirugía fue compleja, pero exitosa. Gracias a la rápida reacción del personal médico y al compromiso del refugio, la gatita logró superar el procedimiento y comenzó un proceso de recuperación que, según los especialistas, avanza de forma favorable.

El caso ha generado impacto y reflexión, ya que evidencia los peligros que representan objetos cotidianos para las mascotas, especialmente aquellos que pueden ser ingeridos accidentalmente.

Hoy, la pequeña felina se encuentra fuera de peligro, recibiendo cuidados y atención constante, mientras se prepara para iniciar una nueva etapa lejos del riesgo y cerca de una vida más segura. Su historia, que comenzó al borde de la muerte, se transforma ahora en un ejemplo de rescate, dedicación y esperanza.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD