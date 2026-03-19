Un video que ya es tendencia en redes sociales, publicado por Canal Paranormal Querétaro, puso los pelos de punta a los internautas. En las imágenes, captadas en un estacionamiento subterráneo completamente vacío y sumido en la oscuridad, se escucha lo que nadie querría oír estando solo: golpes secos, objetos lanzados de la nada y ruidos inexplicables que rompen el silencio sepulcral del lugar.

Los testigos, con el celular en mano y la voz entrecortada por el pánico, grabaron el momento exacto en que la "presencia" parece interactuar con el entorno. No hay nadie más a la vista, pero el sonido es innegable.

¿Un fenómeno aislado o una leyenda urbana?

Lo que ha vuelto este video verdaderamente viral no es solo el susto inicial, sino la ola de testimonios que se ha desatado en los comentarios. Decenas de usuarios aseguran que ese estacionamiento "tiene algo":

"No es la primera vez": Varios ciudadanos afirman haber sentido ruidos similares en el mismo inmueble.

¿Una niña perdida?: Algunos aseguran ver la silueta de una pequeña entre las columnas de concreto.

¿Efecto sonoro?: Los más escépticos sugieren ecos estructurales, aunque no explican cómo los objetos parecen moverse por sí solos.

"Se escuchó clarito cómo aventaron algo. Estábamos solos, el lugar estaba cerrado y no había corrientes de aire. Salimos corriendo de ahí", relató uno de los testigos.

Mientras unos se preguntan si el "fantasma" sigue buscando dónde estacionarse, otros se debaten entre el miedo y la preocupación por si se trata de alguien atrapado en el lugar. Lo cierto es que la leyenda urbana de este edificio en Querétaro acaba de sumar un capítulo que te hará pensar dos veces antes de bajar solo a tu auto por la noche.

Con datos de TV Azteca Querétaro.

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