Neymar anotó, pero Santos volvió a caer en el fútbol brasileño

El Santos FC sufrió una nueva caída en el Brasileirao tras perder 1-2 como local frente a Internacional, en un encuentro donde Neymar volvió a hacerse presente en el marcador, aunque su aporte no fue suficiente para cambiar el destino del partido.

El atacante brasileño anotó desde el punto penal a los 11 minutos del segundo tiempo, igualando momentáneamente el compromiso (1-1). Con gran categoría, Neymar engañó al arquero rival y desató la ilusión en el estadio, impulsando a su equipo a buscar la remontada.

Sin embargo, pese al esfuerzo del delantero y al empuje ofensivo del equipo, Santos no logró sostener el resultado y terminó cediendo la victoria ante Internacional, complicando su situación en la tabla de posiciones.

La derrota no solo dejó un sabor amargo en lo deportivo, sino que también marcó el final del ciclo de Juan Pablo Vojvoda como entrenador del equipo, dando paso al regreso de Cuca al banquillo.

A pesar del resultado adverso, Neymar destacó en lo individual, liderando los intentos ofensivos de su equipo y mostrando su jerarquía en un momento delicado para el conjunto paulista, que aún tiene margen para recuperarse en el campeonato.

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