Empresa estatal destina Bs 21 millones a seguridad del transporte de gas a Brasil

En el marco de la Rendición de Cuentas Inicial 2026 de YPFB Corporación, Gas TransBoliviano S.A. (GTB) presentó su plan de inversiones para esta gestión, orientado a fortalecer la seguridad, confiabilidad y eficiencia del transporte de gas natural hacia el mercado de exportación.

La gerente general de la empresa, Katya Diederich Kuscevic, informó que se destinarán Bs 21 millones, de los cuales el 88% será invertido en proyectos de continuidad operativa.

“Esto nos permite seguir garantizando la seguridad energética en un activo estratégico que conecta las reservas de Bolivia con el mercado brasileño”, destacó.

Ingresos y proyección de transporte

GTB proyecta ingresos netos por Bs 178 millones durante 2026, basados en un volumen estimado de transporte de 13 millones de metros cúbicos por día (MMmcd).

Bs 165 millones provendrán del mercado de exportación

Bs 13 millones del mercado interno

Estos datos reflejan el peso clave del gasoducto en el suministro hacia Brasil.

El foco: integridad del gasoducto

El principal proyecto corresponde a la integridad del ducto, con una inversión cercana a Bs 16 millones.

Los trabajos se ejecutan en tramos estratégicos como:

Izozog – Chiquitos

Yacuses – Mutún

Hasta ahora:

Se identificaron 1.700 metros lineales con necesidad de intervención

838 metros ya fueron trabajados

El avance financiero alcanza el 34%

Las tareas incluyen la exposición del ducto, limpieza, reparación de fallas y renovación del recubrimiento.

“Es un gasoducto con 26 años de operación, por lo que estos trabajos son clave para garantizar su seguridad”, explicó Diederich.

Modernización y eficiencia energética

La empresa también impulsa proyectos para optimizar su operación:

Instalación de microturbinas para reemplazar generadores a diésel

Reducción de costos operativos

Mejora en eficiencia energética

Además, se ejecutan acciones ambientales como la renovación de la licencia ambiental y la incorporación de tecnología para reforzar la seguridad de la información.

Un activo estratégico para Bolivia

GTB es subsidiaria de YPFB Transporte y opera el tramo boliviano del Gasoducto Bolivia–Brasil, una infraestructura clave para la exportación de gas.

Con más de 25 años de operación, este sistema conecta las reservas del país con uno de sus principales mercados, consolidándose como un eje de la integración energética regional.

Con información de YPFB

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