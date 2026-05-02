"Tenemos temor por nuestras vidas": Presidente del TSJ anuncia que acudirán a instancias internacionales

En un clima de profunda consternación y zozobra, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, lanzó una dura crítica a la seguridad del país tras el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure. Saucedo afirmó que el Órgano Judicial se siente desprotegido y anunció que buscarán refugio en organismos internacionales ante la incapacidad estatal para frenar a las mafias.

"Le doblaron el brazo al Estado"

Para la máxima autoridad del TSJ, el crimen ocurrido en Santa Cruz durante la inauguración de las Olimpiadas Judiciales no es un hecho aislado, sino una prueba de que el crimen organizado ha superado a las instituciones bolivianas.

"Las mafias, los grupos criminales le torcieron el brazo a la seguridad del Estado y eso lo vamos a decir y a recalcar en todo momento. Hay una ausencia total del Estado y hay una desprotección hacia toda la ciudadanía", aseveró Saucedo con dureza.

Temor por la vida de los magistrados

Saucedo no ocultó el miedo que hoy recorre los pasillos del Órgano Judicial. Tras el ataque, que dejó a Claure con cuatro impactos de bala, el sentimiento de vulnerabilidad es generalizado entre los altos jueces, quienes, según denunció, no cuentan con protocolos de protección adecuados frente a otros poderes del Estado.

"Claro que nos pone en una situación de zozobra y de temor por nuestras vidas, por nuestra familia, evidentemente. Con esto queda demostrado que somos personas vulnerables... Tal vez querían dar un mensaje a toda la estructura de la institucionalidad", confesó el presidente del TSJ.

Acudirán a instancias internacionales

Ante la desconfianza en la celeridad de las investigaciones internas y la falta de recursos que percibe en el Ejecutivo y la Policía, Saucedo anunció una ofensiva diplomática para garantizar la seguridad de los administradores de justicia.

Medidas Cautelares: El TSJ solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) medidas de protección especial.

Cooperación Externa: Ya se han iniciado contactos con la Unión Europea, embajadas y tribunales de justicia de Latinoamérica.

"Nosotros vamos a ir a las instancias internacionales si el Estado no nos atiende. Vamos a pedir a la CIDH este tipo de medidas cautelares... Si Bolivia no tiene la capacidad de poder actuar en estos temas, pues que vengan los cooperantes, que vengan los especialistas", sentenció.

El presidente del TSJ vinculó el asesinato con el sospechoso robo de una avioneta de un hangar precintado en El Trompillo pocas horas después, cuestionando la seguridad aeroportuaria. Exigió que el Ministro de Gobierno y el Fiscal General se trasladen a Santa Cruz para comandar las investigaciones personalmente.

"No puede esto quedar en una muerte más, en una cifra más. Reitero, hay impotencia, hay dolor. Lo que han hecho es algo que no tiene nombre", concluyó.

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