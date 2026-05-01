A horas de su lanzamiento, "Tranca Cero" ya suma 824 denuncias

El Gobierno nacional puso en funcionamiento la plataforma digital “Reporta tu tranca”, una herramienta habilitada para que la ciudadanía denuncie trabas burocráticas, demoras, cobros irregulares y requisitos innecesarios en instituciones públicas.

Además, anunció que desde el 1 de junio las entidades del Gobierno central ya no podrán exigir fotocopias de la cédula de identidad ni certificados de nacimiento en sus trámites.

El viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, Julio Linares, informó que ninguna entidad del Órgano Ejecutivo podrá exigir estos documentos a la población.

“Ninguna de las instituciones públicas pueden pedir más una fotocopia de cédula de identidad. Tienen hasta el 1 de junio para adaptarse algunas instituciones”, señaló la autoridad, destacando el trabajo del Segip en la implementación del sistema.

Asimismo, indicó que esta medida busca ser un ejemplo para otros niveles del Estado.

“No va a pedir nadie estos documentos dentro del gobierno central y ojalá sirva de incentivo para que los gobiernos subnacionales y otros puedan hacer que ya no haya este abuso”, agregó.

El viceministro explicó que se solicitó información a 14 ministerios y 101 entidades descentralizadas sobre los trámites vigentes, con el fin de realizar una depuración y evaluación.

“Hemos solicitado que en nos entreguen todos los trámites que tienen en sus instituciones y a partir de eso tenemos 180 días para analizar cada uno de los trámites”, explicó Linares.

La revisión permitirá identificar procedimientos innecesarios, morosos o que afecten a la ciudadanía, con la posibilidad de modificarlos o eliminarlos. “Trámite que no esté en el catálogo no va”, enfatizó.

PLATAFORMA “TRANCA CERO”

La nueva herramienta digital https://trancacero.gob.bo/login permitirá a la población denunciar obstáculos en la gestión pública, como demoras, cobros irregulares o solicitudes indebidas de documentos.

“La plataforma permitirá decir cuál es la tranca que has encontrado, por qué el trámite es complicado, quiénes son los responsables y si te están haciendo gastar más tiempo o dinero”, explicó la autoridad.

Según datos oficiales, desde su lanzamiento inicial se registraron 824 denuncias, las cuales serán evaluadas por equipos técnicos para determinar acciones inmediatas o reformas estructurales.

El Gobierno asegura que esta plataforma busca simplificar los trámites y mejorar la atención en la administración pública.

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