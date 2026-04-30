Tragedia en la ruta Oruro-Pisiga: Fiscalía revela que el conductor no tenía categoría para manejar buses

Tras el fatal accidente registrado en la carretera internacional Oruro-Pisiga, el Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, brindó detalles reveladores sobre el avance de las investigaciones. El informe técnico preliminar apunta a una combinación de exceso de velocidad e inexperiencia del conductor, lo que provocó un siniestro de extrema violencia que ya suma nueve víctimas fatales y 22 heridos.

El bus, con placa chilena HBZC-57 y perteneciente a la empresa Puma Tours, realizaba la ruta desde la frontera hacia la capital orureña cuando sufrió un vuelco de costado izquierdo. Según el fiscal Morales, el escenario del accidente fue "dramático", describiendo un arrastre del vehículo de aproximadamente 60 metros que resultó en cuerpos cercenados y el fallecimiento de un bebé.

La mira sobre el conductor y los controles

Uno de los puntos más críticos del informe fiscal es la aptitud del chofer, un joven boliviano de 25 años que sobrevivió y se encuentra estable. Morales señaló que, por su edad, el conductor difícilmente podría haber contado con la licencia categoría "C", requisito indispensable para operar buses de alto tonelaje.

"Se está investigando en relación al conductor que tendría 25 años y que no estaría apto a efecto de poder conducir un bus... Una persona normal en primera instancia saca su licencia tipo A, luego B, y recién entra a la categoría C. No sabemos cuál ha sido la hermenéutica, no se ha encontrado todavía la licencia", explicó la autoridad.

Esta situación ha derivado en que el Ministerio Público amplíe la investigación hacia los funcionarios de las trancas y puestos de control fronterizo. Morales cuestionó: "¿Cómo se ha permitido que una persona de tan corta edad pueda manejar este tipo de buses?".

Incertidumbre por el seguro y nacionalidades

La placa chilena del vehículo añade una complicación legal respecto al resarcimiento de daños. Existe la posibilidad de que el seguro no cubra los gastos de curación ni las indemnizaciones por fallecimiento debido a que el conductor no contaba con la categoría de licencia correspondiente para realizar este tipo de viajes bajo las leyes bolivianas.

En cuanto a las víctimas, aunque inicialmente se reportaron todos como bolivianos, el Ministerio Público detectó irregularidades en la lista de pasajeros.

"Existirían personas de nacionalidad chilena y también venezolana que habrían manifestado en los pasajes que eran ciudadanos bolivianos. Se han hallado dos casos donde presuntamente han falsificado los datos al momento de comprar los pasajes", reveló el Fiscal.

Próximos pasos periciales

El Ministerio Público maneja diversas hipótesis, incluyendo fallas mecánicas o humanas. Se han realizado pruebas de alcoholemia y análisis de sangre al chofer para descartar el consumo de sustancias controladas o bebidas alcohólicas.

Precintado de carga: Los buzones del bus han sido precintados para proteger la mercadería de los pasajeros y evitar "susceptibilidades" durante el recojo de pertenencias por parte de los familiares.

Plazo de peritaje: Se estima que en un lapso de tres semanas se entregará el informe científico de Tránsito que determinará las causas reales del hecho.

El fiscal Morales concluyó asegurando que se llegará al fondo del caso: "Tenga la seguridad la ciudadanía de que el Ministerio Público estará atento para que la sociedad esté segura" de que los responsables enfrentarán la justicia.

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