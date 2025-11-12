18 años y sin licencia: el joven detrás del camión que desató la tragedia en la autopista La Paz–El Alto

Una noche de dolor y tragedia se vivió este martes en la autopista La Paz–El Alto. En la temida Curva del Diablo, un camión cargado de cemento perdió el control y terminó destrozando un minibús de transporte público que subía hacia El Alto.

El impacto fue devastador: cuatro personas fallecieron y 12 resultaron heridas, entre ellas el propio conductor del camión. El minibús, que llevaba 15 pasajeros, quedó completamente destrozado.

Según el reporte preliminar de la Policía, el camión bajaba desde la ciudad de El Alto cuando, aparentemente, sufrió un fallo en el sistema de transmisión. “El vehículo perdió el control, rompió las vallas de seguridad y terminó invadiendo el carril contrario”, explicó el coronel Blanco, de la Dirección de Tránsito.

El conductor del minibús murió en el lugar. En medio del caos, los testigos relataron momentos de desesperación y gritos pidiendo ayuda, mientras los heridos eran trasladados de urgencia a diferentes centros médicos.

El caso conmocionó aún más al conocerse que el chofer del camión tenía solo 18 años y no contaba con licencia de conducir. El joven, que resultó herido, fue aprehendido por la Policía.

“El conductor es una persona de 18 años de edad que no tiene licencia. Por este motivo fue arrestado para que las autoridades judiciales determinen su situación legal”, confirmó el coronel Blanco.

El muchacho habría declarado que el camión sufrió una falla mecánica justo antes del siniestro. “Tuve problemas con la transmisión”, habría dicho a los oficiales.

Mientras tanto, familiares de las víctimas exigen justicia y piden que se investigue cómo un joven sin licencia pudo estar al mando de un vehículo de carga tan pesado.

El dolor, la indignación y las preguntas siguen flotando en la autopista que conecta las dos ciudades más pobladas del país.

