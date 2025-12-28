Infanticidio en Cochabamba: “Si no volvía, pasaría algo”, expareja habría amenazado a la madre

El padre de los menores víctimas del infanticidio ocurrido en Santiváñez, Cochabamba, declaró que la madre de sus hijos recibía amenazas antes de las fiestas de fin de año por parte de su expareja, Miguel C.F., principal sospechoso del caso.

“Es esa persona quien mató a mi hija. Miguel C.F. es el ex de la mamá de mis hijos. La amenazaba con que, si no volvía antes de fin de año, algo iba a pasar”, relató el padre ante medios locales.

Ambos progenitores trabajan en Chile y se trasladaron hasta el municipio de Tiquipaya para exigir justicia por la muerte de su hija y por la situación de su hijo, quien permanece internado en terapia intensiva con una lesión grave.

“Todo esto se tiene que esclarecer, no puede quedar impune”, expresó visiblemente afectado.

El caso generó conmoción en la población y se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play