¿En cuánto está el dólar hoy? Así se mueve el mercado paralelo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registra este jueves 12 de febrero estabilidad en su cotización de compra y venta, según datos publicados por plataformas digitales que monitorean este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,12 para la compra y Bs 9,11 para la venta, cifras que se mantienen respecto al cierre nocturno anterior.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus valores cada 15 minutos, reporta Bs 9,14 para la compra y Bs 9,10 para la venta.

En comparación con la noche previa, cuando cerró en Bs 9,14 para la compra y Bs 9,11 para la venta, se observa un leve descenso en el precio de venta.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la dinámica diaria de oferta y demanda.

Mira la programación en Red Uno Play