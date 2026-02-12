TEMAS DE HOY:
Economía

“Estamos trabajando de la mano para sacar a Santa Cruz adelante”: Ende y CRE firman acuerdo para llevar energía a todas las provincias

El gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente Rodrigo Paz sellan una alianza estratégica por la descentralización.

Ximena Rodriguez

11/02/2026 20:16

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

En un acto de trascendencia histórica celebrado en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, ENDE y CRE formalizaron el convenio que permite a la cooperativa alcanzar la cobertura total de las 15 provincias cruceñas. Con la presencia del sistema eléctrico en San Matías, se pone fin a décadas de aislamiento energético en la provincia Ángel Sandóval.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, destacó que la energía ha sido el motor fundamental para transformar el departamento en la metrópoli productiva que es hoy. "Todo esfuerzo para llevar energía y gestionarla correctamente es un acto de responsabilidad institucional y consciencia humana", afirmó la autoridad departamental durante su intervención.

La decisión responde a un prolongado reclamo de la población de San Matías, que desde 2010 denunciaba un servicio deficiente y altos costos bajo la administración estatal previa. Camacho enfatizó que este paso representa un cambio de ciclo nacional donde el Gobierno ya no frena el desarrollo regional, sino que trabaja de la mano con su institucionalidad.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz subrayó que esta alianza busca construir el país desde las regiones mediante el diálogo y la confianza mutua, dejando atrás la confrontación. "Esta decisión de descentralizar y dar responsabilidades a las regiones para que construyan su desarrollo no tiene que ser con conflicto", manifestó el mandatario.

El acuerdo garantiza que la generación, transporte y distribución de electricidad en la zona de influencia de San Matías pasen a manos de CRE de forma inmediata. Con esta integración, Santa Cruz consolida su autonomía energética y refuerza el suministro para el sector productivo, educativo y sanitario en todo su territorio.

LAS FRASES DESTACADAS DEL PRESIDENTE RODRIGO PAZ 

“Es la hora de Santa Cruz y de la Patria”.

“Santa Cruz encara y sabe hacer las cosas”.

“La relación de trabajo con Santa Cruz es franca, abierta y de la mano de las instituciones”.

“Estamos trabajando de la mano para sacar a Santa Cruz adelante”.

