¡Que no te estafen! Esto es lo máximo que pueden cobrar por graderías en el Carnaval de Oruro

Con el objetivo de frenar los abusos y garantizar un acceso justo al público, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro aprobó una normativa que establece un precio máximo de Bs 900 para las graderías durante la Entrada del Carnaval de Oruro 2026.

La información fue confirmada este martes por el secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vázquez, quien explicó que el límite se aplicará principalmente en los sectores más céntricos, como la plaza principal.

“Nuestro tope está en 900 bolivianos. Cualquier cobro que exceda este monto será sancionado y el responsable podría perder su derecho preferente para la próxima gestión”, advirtió la autoridad.

Precios para todos los bolsillos

Vázquez señaló que, a lo largo del recorrido, existirán alternativas accesibles para el público, con precios que oscilarán entre Bs 100 y Bs 300, mientras que los espacios exclusivos, destinados a invitados especiales y delegaciones internacionales, mantendrán el valor máximo permitido.

Además, anunció que en los próximos días se publicará la tabla oficial de precios, con el fin de que la población pueda denunciar cualquier irregularidad.

“Queremos que la gente conozca cuánto debe pagar realmente y pueda reportar exageraciones”, afirmó.

Control y seguridad

Más allá del tema económico, la Alcaldía también intensificó los controles técnicos en las graderías. Equipos municipales revisan la resistencia de las estructuras, el grosor de los tablones y las condiciones de los asientos.

Una segunda inspección está prevista para este miércoles, con el objetivo de prevenir accidentes como los registrados en gestiones pasadas.

Sanciones para infractores

Los propietarios que incumplan la normativa enfrentarán multas económicas y la suspensión de su derecho a instalar graderías en futuras ediciones.

“Una vez concluido el Carnaval, se aplicarán las sanciones conforme a la ley”, remarcó Vázquez.

Expectativa alta para 2026

Según estimaciones oficiales, el Carnaval de Oruro 2026 recibirá a más de medio millón de visitantes nacionales e internacionales, consolidándose nuevamente como el principal escenario del folclore boliviano.

Las autoridades llamaron a disfrutar de la fiesta con responsabilidad, respeto y sin excesos.

