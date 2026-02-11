Multas de hasta Bs 1.000: estas son las prohibiciones para el Carnaval en La Paz

La Alcaldía de La Paz, a través de la Intendencia Municipal, informó que durante las celebraciones de Carnaval se aplicarán restricciones estrictas para proteger a la población y prevenir riesgos sanitarios y ambientales.

Con el objetivo de cuidar la seguridad de la ciudadanía, está prohibido jugar con agua en espacios públicos, vender globos con agua, comercializar máscaras inseguras y ofrecer maquillajes sin registro sanitario otorgado por AGEMED.

Prohibiciones clave durante Carnaval:

Globos con agua: Está prohibida su venta y uso. Serán decomisados durante los operativos.

Mangueras y baldes: No se permite el uso de agua potable en vía pública para juegos. Las multas pueden alcanzar los Bs 1.000 .

Máscaras sin ventilación: Solo se permiten aquellas con al menos cinco orificios y con pintura no tóxica.

Uso de fauna silvestre: Se sancionará la utilización de plumas o pieles de animales silvestres en trajes o decoraciones.

Los operativos de control se desplegarán en actividades como la Farándula, el Corso Infantil y el Jisk’a Anata, con apoyo de más de 15.000 efectivos policiales y guardias municipales.

