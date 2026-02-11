Hábitos saludables que ayudan al hígado a regenerarse

El hígado es uno de los órganos más importantes y complejos del cuerpo humano. Funciona como el gran laboratorio químico del organismo: filtra toxinas, regula el azúcar en sangre, procesa las grasas y participa en la digestión y el metabolismo. Aunque tiene una asombrosa capacidad de regeneración, esta solo es posible si se reducen las agresiones constantes y se adoptan hábitos saludables de forma sostenida.

La docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), Magaly Bishop, advierte que un daño hepático suele avanzar de manera silenciosa. Señala: “cuando un daño hepático avanza, pueden presentarse síntomas como fatiga, pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómito e incluso ictericia”.

Sin embargo, muchas de estas manifestaciones aparecen cuando el hígado ya está seriamente comprometido, lo que refuerza la importancia de la prevención, el control médico y la adopción temprana de hábitos protectores.

Cuidar el hígado implica, por tanto, dejar de agredir y comenzar a nutrir. La evidencia científica destaca una “tríada de oro” en la alimentación: el consumo moderado de café sin azúcar (dos a tres tazas diarias), que reduce el riesgo de fibrosis, cirrosis y cáncer hepático; los vegetales crucíferos como brócoli, coliflor y rúcula, ricos en sulforafano, que estimula las enzimas desintoxicantes; y el aceite de oliva extra virgen, con efecto antiinflamatorio y beneficios metabólicos.

Otros hábitos fundamentales incluyen eliminar las bebidas azucaradas, mantener un peso saludable —especialmente reduciendo la grasa abdominal— y realizar actividad física regular, combinando ejercicio aeróbico y de fuerza. El músculo actúa como un aliado del hígado al utilizar la glucosa y evitar que se transforme en grasa hepática.

También es clave extremar cuidados con medicamentos y suplementos. El paracetamol, aunque seguro en dosis adecuadas, es la principal causa de insuficiencia hepática aguda por fármacos cuando se consume en exceso o combinado con alcohol. Asimismo, muchos productos “detox” herbales no están regulados y pueden resultar hepatotóxicos.

El hígado no necesita ser limpiado artificialmente, sino liberado de toxinas innecesarias como el tabaco, químicos industriales y pesticidas sin protección.

Además de dormir bien, hidratarse adecuadamente, evitar fumar y realizar chequeos médicos periódicos con exámenes de sangre permite detectar alteraciones a tiempo. En Bolivia, donde el consumo elevado de alcohol y la incidencia de hígado graso son significativos, estas medidas adquieren especial relevancia para la salud pública.

Por otro lado, entre los principales factores que deterioran la salud hepática se encuentran el consumo excesivo de alcohol, el sedentarismo y las dietas ricas en azúcares procesados y grasas trans. El alcohol sobrecarga directamente las células del hígado, favoreciendo la esteatosis (hígado graso), la inflamación y, con el tiempo, la cirrosis.

Incluso un consumo moderado pero crónico puede elevar las enzimas hepáticas ALT y AST (son proteínas fundamentales presentes en el hígado que actúan como indicadores de daño celular). A esto se suma la inactividad física, que incrementa el riesgo de hígado graso no alcohólico —actualmente denominado MASLD—, presente en hasta el 30 a 40 % de personas sedentarias, según reportes del American Journal of Clinical Nutrition.

La alimentación moderna también juega un rol clave. El exceso de fructosa proveniente de refrescos, jarabe de maíz y productos ultraprocesados es metabolizado casi exclusivamente por el hígado, que la convierte en grasa mediante la lipogénesis de novo.

Este proceso favorece la acumulación de grasa hepática, la inflamación crónica y la fibrosis. Estudios poblacionales con más de 170.000 participantes han encontrado una relación directa entre el consumo habitual de ultraprocesados con grasas trans y el daño hepático progresivo.

“Los cuidados son fundamentales para favorecer la recuperación del hígado y prevenir complicaciones a largo plazo”, recomienda la académica.

Por eso, la salud hepática depende de decisiones cotidianas. Aunque el hígado es un órgano resiliente y capaz de regenerarse, el daño crónico puede ser irreversible. Adoptar hábitos saludables hoy es la mejor estrategia para darle la oportunidad de sanar y cumplir sus funciones vitales durante toda la vida.

