La rociaron con un polvo y ahora está en terapia: así atacaron a una adolescente en las Alasitas

Una adolescente se encuentra internada en terapia intensiva luego de ser atacada por antisociales que le arrojaron un polvo extraño para robarle sus pertenencias, en un hecho ocurrido el pasado sábado en la tradicional feria de las Alasitas, en la ciudad de La Paz.

Según relató la madre de la víctima, la joven caminaba junto a una amiga cuando fue rodeada por varias personas.

“Había personas a los costados y también por atrás. En ese momento les arrojaron una especie de polvo, entre negro y blanco”, contó.

Tras el ataque, los delincuentes aprovecharon la confusión para sustraerle su celular y billetera, antes de darse a la fuga.

Estado crítico y preocupación familiar

Luego del incidente, la adolescente comenzó a presentar complicaciones de salud, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde permanece en terapia intensiva.

Hasta el momento, se desconoce qué sustancia fue utilizada, lo que genera preocupación entre sus familiares y las autoridades.

La madre señaló que el estado de salud de su hija sigue siendo delicado y pidió que se esclarezca el caso.

Investigación en curso

La familia ya presentó una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que inició las investigaciones para identificar a los responsables.

Además, se busca determinar:

El tipo de sustancia utilizada

Cómo fue obtenida

Si existen más víctimas

Si se trata de una nueva modalidad delictiva

La Policía no descarta que se trate de una banda organizada que opera en zonas concurridas.

Llamado a la prevención

Tras este hecho, las autoridades recomendaron a la población:

Evitar aglomeraciones sin compañía

Cuidar sus pertenencias

Reportar actitudes sospechosas

Alertar de inmediato a la Policía

Especialmente durante ferias y eventos masivos, donde los delincuentes aprovechan la multitud.

