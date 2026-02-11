TEMAS DE HOY:
Economía

Evite multas: revise aquí la fecha límite para declarar sus impuestos en Bolivia

El último dígito de tu NIT define la fecha límite para presentar tus declaraciones juradas. Conoce el cronograma oficial y evita multas.

Silvia Sanchez

11/02/2026 12:03

Revisa aquí la fecha límite para declarar tus impuestos en Bolivia. Foto archivo Ecnomy.
Bolivia

Si tienes un negocio, eres emprendedor o trabajas de forma independiente, hay algo que no puedes dejar pasar: la fecha para declarar tus impuestos. Y no, no es al azar. En Bolivia, todo depende del último número de tu NIT.

Cumplir con estas fechas te ayuda a mantener tu negocio formal, evitar sanciones y dormir tranquilo sin miedo a notificaciones del SIN.

¿Cómo se define tu fecha límite?

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) toma en cuenta:

  •  El último dígito de tu NIT

  •  El tipo de impuesto que pagas

  •  Si declaras cada mes o una vez al año

  •  Tu actividad económica

Con esos datos, se arma el calendario tributario que rige todo el año.

Declaraciones mensuales: el dato clave

Si estás en el Régimen General, debes declarar todos los meses. Y sí, siempre en la misma fecha, según tu NIT.

Mira rápido tu número final:

Termina en Declaras hasta
0 Día 13
1 Día 14
2 Día 15
3 Día 16
4 Día 17
5 Día 18
6 Día 19
7 Día 20
8 Día 21
9 Día 22

Estas fechas aplican para:

  •  IVA
  •  IT
  •  RC-IVA
  •  Otros impuestos mensuales

¿Y el IUE? (el impuesto anual)

El IUE se paga una vez al año, pero la fecha depende de tu rubro.

Así funciona:

  • Industria y petróleo → hasta julio

  • Agro y ganadería → hasta octubre

  • Minería → hasta enero

  • Comercio y servicios → hasta abril

Todo se calcula 120 días después del cierre de gestión.

 

¿Cae en feriado? No entres en pánico 

Si tu fecha toca sábado, domingo o feriado, el plazo pasa automáticamente al siguiente día hábil.

Eso sí: no lo dejes para última hora.

Tips para no fallar con Impuestos

Para que no te agarren desprevenido:

  •  Guarda tu fecha en el celular

  •  Activa recordatorios

  •  Usa el SIAT y la Oficina Virtual

  •  Ten tus facturas ordenadas

  •  Declara antes del último día

Pro tip: hacerlo antes te evita estrés y filas virtuales.

En resumen

Tener tus impuestos al día:

  1.  Te evita multas

  2.  Te mantiene formal

  3.  Mejora tu imagen como emprendedor

  4.  Te abre más oportunidades

No es solo un trámite: es parte de crecer como negocio.

