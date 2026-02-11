Evite multas: revise aquí la fecha límite para declarar sus impuestos en Bolivia

El último dígito de tu NIT define la fecha límite para presentar tus declaraciones juradas. Conoce el cronograma oficial y evita multas.
11/02/2026 12:03
Si tienes un negocio, eres emprendedor o trabajas de forma independiente, hay algo que no puedes dejar pasar: la fecha para declarar tus impuestos. Y no, no es al azar. En Bolivia, todo depende del último número de tu NIT.
Cumplir con estas fechas te ayuda a mantener tu negocio formal, evitar sanciones y dormir tranquilo sin miedo a notificaciones del SIN.
¿Cómo se define tu fecha límite?
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) toma en cuenta:
El último dígito de tu NIT
El tipo de impuesto que pagas
Si declaras cada mes o una vez al año
Tu actividad económica
Con esos datos, se arma el calendario tributario que rige todo el año.
Declaraciones mensuales: el dato clave
Si estás en el Régimen General, debes declarar todos los meses. Y sí, siempre en la misma fecha, según tu NIT.
Mira rápido tu número final:
|Termina en
|Declaras hasta
|0
|Día 13
|1
|Día 14
|2
|Día 15
|3
|Día 16
|4
|Día 17
|5
|Día 18
|6
|Día 19
|7
|Día 20
|8
|Día 21
|9
|Día 22
Estas fechas aplican para:
¿Y el IUE? (el impuesto anual)
El IUE se paga una vez al año, pero la fecha depende de tu rubro.
Así funciona:
Industria y petróleo → hasta julio
Agro y ganadería → hasta octubre
Minería → hasta enero
Comercio y servicios → hasta abril
Todo se calcula 120 días después del cierre de gestión.
¿Cae en feriado? No entres en pánico
Si tu fecha toca sábado, domingo o feriado, el plazo pasa automáticamente al siguiente día hábil.
Eso sí: no lo dejes para última hora.
Tips para no fallar con Impuestos
Para que no te agarren desprevenido:
Guarda tu fecha en el celular
Activa recordatorios
Usa el SIAT y la Oficina Virtual
Ten tus facturas ordenadas
Declara antes del último día
Pro tip: hacerlo antes te evita estrés y filas virtuales.
En resumen
Tener tus impuestos al día:
Te evita multas
Te mantiene formal
Mejora tu imagen como emprendedor
Te abre más oportunidades
No es solo un trámite: es parte de crecer como negocio.
