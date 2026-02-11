Evite multas: revise aquí la fecha límite para declarar sus impuestos en Bolivia

Si tienes un negocio, eres emprendedor o trabajas de forma independiente, hay algo que no puedes dejar pasar: la fecha para declarar tus impuestos. Y no, no es al azar. En Bolivia, todo depende del último número de tu NIT.

Cumplir con estas fechas te ayuda a mantener tu negocio formal, evitar sanciones y dormir tranquilo sin miedo a notificaciones del SIN.

¿Cómo se define tu fecha límite?

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) toma en cuenta:

El último dígito de tu NIT

El tipo de impuesto que pagas

Si declaras cada mes o una vez al año

Tu actividad económica

Con esos datos, se arma el calendario tributario que rige todo el año.

Declaraciones mensuales: el dato clave

Si estás en el Régimen General, debes declarar todos los meses. Y sí, siempre en la misma fecha, según tu NIT.

Mira rápido tu número final:

Termina en Declaras hasta 0 Día 13 1 Día 14 2 Día 15 3 Día 16 4 Día 17 5 Día 18 6 Día 19 7 Día 20 8 Día 21 9 Día 22

Estas fechas aplican para:

IVA

IT

RC-IVA

Otros impuestos mensuales

¿Y el IUE? (el impuesto anual)

El IUE se paga una vez al año, pero la fecha depende de tu rubro.

Así funciona:

Industria y petróleo → hasta julio

Agro y ganadería → hasta octubre

Minería → hasta enero

Comercio y servicios → hasta abril

Todo se calcula 120 días después del cierre de gestión.

¿Cae en feriado? No entres en pánico

Si tu fecha toca sábado, domingo o feriado, el plazo pasa automáticamente al siguiente día hábil.

Eso sí: no lo dejes para última hora.

Tips para no fallar con Impuestos

Para que no te agarren desprevenido:

Guarda tu fecha en el celular

Activa recordatorios

Usa el SIAT y la Oficina Virtual

Ten tus facturas ordenadas

Declara antes del último día

Pro tip: hacerlo antes te evita estrés y filas virtuales.

En resumen

Tener tus impuestos al día:

Te evita multas Te mantiene formal Mejora tu imagen como emprendedor Te abre más oportunidades

No es solo un trámite: es parte de crecer como negocio.

