Asosur del trópico confirma mejora en la gasolina, pero pide mayor abastecimiento

La Asociación de Surtidores (Asosur) del trópico de Cochabamba informó que la calidad del combustible mejoró en las últimos días. Sin embargo, el sector solicitó un incremento en los volúmenes de abastecimiento para atender la demanda de la población.

El representante de Asosur del trópico, Mario Villarroel, señaló que la provisión actualmente se mantiene relativamente estable y que la gasolina ya no presenta los problemas registrados anteriormente.

“La gasolina por lo menos no está llegando como antes, está relativamente mejor, ya está limpio”, afirmó ante la consulta de los medios sobre la calidad del carburante.

No obstante, explicó que los surtidores continúan trabajando con volúmenes reducidos, lo que obliga a racionar la venta.

Detalló que anteriormente cada estación recibía alrededor de 25 mil litros de gasolina y 15 mil litros de diésel, mientras que actualmente los cupos bajaron a 15 mil litros de gasolina y 5 mil litros de diésel.

“Necesitamos un incremento, estamos en la gestión para ello, porque con esos volúmenes racionamos para abastecer a toda la población”, indicó Villarroel.

Por su parte, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, aseguró que el problema relacionado con la calidad del combustible ya fue solucionado y que se activó el seguro correspondiente. “Ya lo hemos resuelto, hubo corresponsabilidad y ya hay un seguro”, remarcó.

