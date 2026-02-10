YPFB: aseguran que el seguro solidario funcionará sin trámites burocráticos

El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, aseguró que la implementación del seguro de daño contra terceros de YPFB Logística busca un mecanismo ágil y sin burocracia que permita establecer las fallas técnicas ocasionadas por gasolina desestabilizada.

“Se está construyendo la solución participativamente por parte de la aseguradora con los sectores que se sienten afectados, en una mesa técnica participativa buscando un mecanismo ágil, no burocrático, con poca documentación y que permita rápidamente establecer las fallas técnicas de los vehículos para generar un mecanismo por el cual el seguro posibilite una condición de reposición”, señaló.

Informó que, si bien el seguro solidario de daños contra terceros de YPFB Logística no se traducirá en dinero en efectivo, si correrá con los gastos de los vehículos afectados.

Akly ratificó que, ante los reclamos expuestos por representantes del transporte en busca de atención, solución o reparación técnica, YPFB hizo la activación del seguro contratado con UniBienes, por lo que se entabló un diálogo abierto y participativo con los sectores del transporte en relación a sus preocupaciones y los problemas que denunciaron en las últimas semanas.

“Esta es una solución progresiva, para tener un alcance a todos los afectados, no solo en casos específicos, sino a todos los que de alguna manera se sienten afectados por la situación del combustible, se establecerá un mecanismo para lo actual y lo anterior (vehículos que ya fueron arreglados), en una modalidad que facilite la presentación de los casos a través de Declaraciones Juradas”, aseveró.

Respecto a los recursos de los seguros, Akly aclaró que provienen de coberturas propias de reaseguros internacionales, por lo que los gastos no saldrán del Tesoro General de la Nación (TGN) ni de YPFB.

agregó que este es el inicio de una solución integral para darle tranquilidad a la población, en relación al combustible que actualmente se puede cargar con total tranquilidad por los controles que ya se están implementando.

