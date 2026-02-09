Transportistas exigen reunión urgente con el Gobierno para tratar el seguro de combustibles

El sector transporte, encabezado por su secretario ejecutivo Santos Escalante, ratificó este lunes su estado de emergencia y exigió al Gobierno nacional para que se formalice una reunión de socialización de carácter urgente. El sector advierte que, de no recibirse una invitación oficial en las próximas horas, se activarán medidas de presión y paros en todo el país.

"Si el Gobierno no nos convoca hoy para darnos certidumbre, nos veremos obligados a tomar medidas de presión mucho más drásticas. El transporte no puede seguir esperando su buena voluntad; necesitamos soluciones que lleguen al bolsillo del afiliado de manera real", exhortó el dirigente.

Desde la sede sindical de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka, la dirigencia fue enfática al señalar que el anuncio del seguro realizado por el Gobierno no es suficiente si no se coordina con las bases. El sector demanda una reunión presencial donde el Gobierno aclare las "letras chicas" del protocolo.

"Estamos a la espera de la invitación de parte del Gobierno para que, de una vez, se nos socialice de qué manera se va a manejar este seguro. Necesitamos seriedad; no podemos basarnos solo en lo que se dice a la prensa, necesitamos los requisitos y el camino técnico sobre la mesa", afirmó Escalante.

El dirigente explicó que el transporte exige que la reunión no sea solo informativa, sino resolutiva, con el reconocimiento de facturas previas pagadas para la reparación de sus vehículos de forma particular.

Además, piden mecanismos compensación de los vehículos que se encuentran varados; transparencia en la selección de los talleres autorizados y los tiempos de entrega.

Escalante recordó que el plazo inicial de 24 horas expiró y que la única razón por la que no se iniciaron los bloqueos todavía es porque están a la espera de una convocatoria formal.

Mira la programación en Red Uno Play