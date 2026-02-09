Economista señala que el reto del Gobierno es pasar de la estabilidad al crecimiento

El analista económico Rubén Arias considera que, durante los primeros tres meses de gestión del presidente Rodrigo Paz, el Gobierno priorizó la estabilidad económica, tomando en cuenta el complejo contexto en el que asumió funciones, marcado por la escasez de combustibles, reservas internacionales en niveles mínimos y una inflación superior a los dos dígitos.

No obstante, Arias cuestionó que aún no se hayan adoptado medidas estructurales de mayor profundidad, como la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos o la definición del futuro del tipo de cambio del dólar.

“En el tema impositivo, si bien se han eliminado cuatro impuestos, la gente estaba esperando un perdonazo tributario que permita reactivar su economía. Son medidas que, creo, todavía están pendientes”, afirmó.

Para el analista, el principal desafío del Ejecutivo radica en la implementación de políticas que impulsen el crecimiento económico y no solo la contención de la crisis.

Este domingo 8 de febrero, el presidente Rodrigo Paz cumplió tres meses al frente del Gobierno, periodo en el que su administración concentró esfuerzos en la estabilización de la economía y en la búsqueda de financiamiento externo para reactivar sectores productivos y fortalecer las finanzas públicas.

