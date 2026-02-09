¡Tome nota! Calor intenso, vientos del norte y lluvias marcarán la semana previa al Carnaval en Santa Cruz

Santa Cruz vivirá una semana marcada por altas temperaturas, elevada humedad y fuertes vientos del norte, según el reporte meteorológico semanal 240 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire. Las condiciones provocarán una sensación térmica superior a la temperatura real, generando jornadas bochornosas en gran parte del departamento.

En la capital cruceña, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora, especialmente hasta el jueves, lo que contribuirá a un aumento significativo de las temperaturas máximas. El pico extremo se registraría este lunes 9 de febrero, cuando la sensación térmica podría llegar a 40°C.

Temperaturas por región

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: mínima de 22°C y máxima de 34°C

Valles cruceños: mínima de 12°C y máxima de 31°C

Cordillera: mínima de 19°C y máxima de 37°C

Chiquitania: mínima de 23°C y máxima de 36°C

Vientos intensos

Los vientos del norte serán protagonistas durante la mayor parte de la semana, con ráfagas que oscilarán entre 40 y 60 km/h, incidiendo directamente en el incremento térmico y en la sensación de calor sofocante.

Lluvias y chubascos

Aunque predominarán los cielos despejados a parcialmente nubosos, no se descartan lluvias sectorizadas y sorpresivas debido a la combinación de calor y humedad.

Capital cruceña y provincia Andrés Ibáñez: lluvias desde el viernes

Norte Integrado: precipitaciones desde el miércoles

Valles cruceños: chubascos desde el jueves

Cordillera: lluvias desde el viernes, especialmente en Cabezas y Charagua

Chiquitania: precipitaciones desde el jueves, sobre todo en Chiquitos y Ñuflo de Chávez

Ángel Sandoval y Guarayos: lluvias durante toda la semana

¿Y el Carnaval?

El pronóstico advierte chubascos y lluvias para el sábado de Corso y el lunes de Carnaval, mientras que el resto de los días festivos estarán marcados por altas temperaturas y ausencia de precipitaciones, por lo que se recomienda hidratarse constantemente y tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

