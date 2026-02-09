Seis meses de detención preventiva para conductor ebrio que provocó choque múltiple en Sacaba

Un juez determinó seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Sacaba para el conductor acusado de provocar un choque múltiple el pasado viernes en la intersección de las avenidas Barrientos y Villazón, en el municipio de Sacaba de Cochabamba, hecho que dejó cinco vehículos dañados y una joven herida.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el sujeto conducía en estado de ebriedad cuando impactó inicialmente contra tres motorizados, generando una colisión en cadena. Tras el primer choque, el conductor habría omitido auxiliar a los afectados y se dio a la fuga, provocando posteriormente un segundo accidente que involucró a otros vehículos.

El abogado de una de las víctimas informó que una joven de 19 años resultó herida con fractura nasal y desviación, lesiones que podrían requerir una intervención quirúrgica.

Según el informe, el conductor presentaba un grado de alcoholemia de 2.0 gramos de alcohol en la sangre, nivel que de acuerdo al análisis de especialistas, provoca pérdida del equilibrio, deterioro de la comprensión, alteración de las sensaciones, amnesia e incluso riesgo de inconsciencia o coma etílico.

El hecho causó indignación entre los testigos, ya que tras el impacto el sujeto intentó continuar conduciendo pese a los daños visibles en el vehículo. El accidente dejó al menos cinco motorizados afectados, además de daños a un letrero de servicio público.

La Fiscalía imputó al conductor por el delito de conducción peligrosa y la autoridad judicial dispuso que el acusado deberá asumir el pago de los daños ocasionados a los vehículos y bienes públicos afectados mientras continúan las investigaciones del caso.

Se presume que el conductor quiso huir porque su vehículo era indocumentado debido a que no contaba con las placas de circulación.

