Conductor ebrio chocó vehículos en Sacaba e intentó escapar pese a tener el auto destrozado

Un conductor en completo estado de ebriedad provocó un choque múltiple en Sacaba, Cochabamba, dejando al menos cinco vehículos dañados y una persona herida con policontusiones. El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Barrientos y Villazón, en plena vía rápida hacia el oriente del país.

El conductor —identificado como Juanor Salazar— impactó con cinco vehículos y posteriormente chocó contra un letrero al intentar escapar del lugar. Las imágenes registradas tras el hecho muestran al sujeto intentando encender el motorizado, a pesar de que el vehículo estaba completamente destrozado. Su estado de ebriedad era evidente y generó indignación.

El conductor fue aprehendido y trasladado a celdas policiales. La Fiscalía ya intervino en el caso, que fue tipificado como conducción peligrosa. Actualmente, el acusado se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

