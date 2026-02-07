La calle Julio Rodríguez, en inmediaciones de un colegio, fue escenario de un violento asalto la madrugada de este viernes. Una pareja que retornaba a su hogar fue interceptada por cuatro delincuentes, presuntos pandilleros, quienes los golpearon brutalmente para arrebatarles sus pertenencias.

El ataque captado en video

Cámaras de vigilancia de la zona registraron el momento exacto, cerca de las 3:00 a.m., cuando los jóvenes se disponían a ingresar a su edificio. Al verse acorralado, el joven reaccionó lanzando sus objetos de valor hacia el interior del inmueble para evitar el robo; sin embargo, esto desató la furia de los atacantes.

Los delincuentes arremetieron contra la pareja con golpes, logrando finalmente sustraer algunos artículos antes de darse a la fuga. En las imágenes se observa a la mujer pidiendo auxilio desesperadamente al portero, mientras su acompañante queda visiblemente herido, sosteniéndose la cabeza tras las agresiones sufridas.

La FELCC abre investigación de oficio

Pese a la gravedad del hecho y el temor que reina entre los vecinos de la zona norte, las víctimas aún no han presentado una denuncia formal ante las autoridades. Ante esta situación, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Jhonny Coca, informó que se ha decidido abrir el caso de oficio, pero subrayó las limitaciones que esto conlleva.

"Hemos abierto varios casos identificados mediante redes sociales y medios, pero sin la víctima no podemos realizar un desfile identificativo o un reconocimiento de personas. Es un trabajo insulso si no contamos con la parte afectada", señaló Coca.

La institución verde olivo instó a los jóvenes agredidos a personarse a las dependencias policiales. Según la autoridad, el relato detallado de la hora exacta y las características de los objetos robados es vital para una investigación prolija que permita dar con el paradero de los antisociales.

"Es bueno difundir por redes, pero la denuncia formal es lo que nos permite capturar a los culpables", concluyó el jefe policial.

