Ramón Daza propone proyectos de agua, basura y desarrollo productivo para Cochabamba

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Patria, Ramón Daza, presentó su propuesta de gestión municipal centrada en el desarrollo productivo, la inversión pública y la atención a problemas estructurales de la ciudad, como el acceso al agua, la basura, el derecho propietario y el estado de las vías.

Durante su intervención, afirmó que existe “la urgencia de construir una Cochabamba para todos” y sostuvo que el país y la ciudad atraviesan un cambio de etapa política.

El candidato aseguró que su propuesta está basada en la gestión y la planificación estratégica, destacando su experiencia en el ámbito empresarial.

Daza indicó que el objetivo es transformar el gasto municipal en inversión que beneficie directamente a las familias mediante mejores vías, infraestructura y servicios básicos. En ese marco, cuestionó que la Alcaldía destine importantes recursos al gasto sin generar desarrollo productivo.

Entre sus principales propuestas, mencionó la solución al problema de la basura mediante proyectos que permitan convertir los residuos en energía, el mejoramiento de calles y la regularización del derecho propietario, especialmente en la zona sur.

Señaló que su compromiso es que al menos 33 mil viviendas accedan a este derecho para facilitar el acceso a créditos y oportunidades económicas.

Asimismo, anunció que su principal proyecto será “Agua para Todos”, para lo cual plantea gestionar 600 millones de dólares ante el Gobierno nacional con el fin de garantizar el suministro de agua en la zona sur del municipio. “El agua no debe ser un favor, debe ser una obligación”, puntualizó.

El postulante también propuso la creación de una Secretaría de Mercados, Innovación y Emprendedurismo, al considerar que el 85% de los cochabambinos se dedica a actividades emprendedoras.

Daza, fundador y expresidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), sostuvo que la alternancia política es necesaria y que la ciudad debe cambiar de visión para lograr una transformación real. “Cochabamba tiene que dejar de ser una ciudad tranca y convertirse en el equilibrio económico y político del país”, acotó.

El candidato, de 49 años y padre de tres hijos, remarcó su vínculo con la ciudad y aseguró que su candidatura busca impulsar una gestión basada en la honestidad, la inclusión y el desarrollo. “Nuestro compromiso es oportunidad y progreso para las familias cochabambinas”, concluyó.



