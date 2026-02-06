Ramón Daza propone proyectos de agua, basura y desarrollo productivo para Cochabamba

Daza indicó que el objetivo es transformar el gasto municipal en inversión que beneficie directamente a las familias mediante mejores vías, infraestructura y servicios básicos. En ese marco, cuestionó que la Alcaldía destine importantes recursos al gasto sin generar desarrollo productivo.
06/02/2026 10:54
Escuchar esta nota
El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Patria, Ramón Daza, presentó su propuesta de gestión municipal centrada en el desarrollo productivo, la inversión pública y la atención a problemas estructurales de la ciudad, como el acceso al agua, la basura, el derecho propietario y el estado de las vías.
Durante su intervención, afirmó que existe “la urgencia de construir una Cochabamba para todos” y sostuvo que el país y la ciudad atraviesan un cambio de etapa política.
El candidato aseguró que su propuesta está basada en la gestión y la planificación estratégica, destacando su experiencia en el ámbito empresarial.
Entre sus principales propuestas, mencionó la solución al problema de la basura mediante proyectos que permitan convertir los residuos en energía, el mejoramiento de calles y la regularización del derecho propietario, especialmente en la zona sur.
Señaló que su compromiso es que al menos 33 mil viviendas accedan a este derecho para facilitar el acceso a créditos y oportunidades económicas.
El postulante también propuso la creación de una Secretaría de Mercados, Innovación y Emprendedurismo, al considerar que el 85% de los cochabambinos se dedica a actividades emprendedoras.
El candidato, de 49 años y padre de tres hijos, remarcó su vínculo con la ciudad y aseguró que su candidatura busca impulsar una gestión basada en la honestidad, la inclusión y el desarrollo. “Nuestro compromiso es oportunidad y progreso para las familias cochabambinas”, concluyó.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30