TSJ confirma destitución definitiva del juez Hebert Zeballos, investigado por el caso ‘maletas’

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó este viernes que el exjuez Hebert Zeballos fue destituido de manera definitiva de su cargo, en el marco de las investigaciones vinculadas al denominado caso ‘maletas’. La decisión fue asumida por el Consejo de la Magistratura, instancia encargada del régimen disciplinario dentro del Órgano Judicial.

Saucedo señaló, en contacto con medios de comunicación, que conoció la determinación hace pocas horas y que aún no cuenta con mayores detalles sobre la resolución administrativa. No obstante, remarcó que esta acción representa un precedente importante para que se continúen investigando y sancionando posibles hechos de corrupción dentro del sistema judicial.

Reemplazo en el juzgado

Tras la destitución, corresponde ahora al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz designar a un nuevo juez titular para el Juzgado 22, despacho que estaba a cargo de Zeballos. Mientras se cumple ese procedimiento, un juez reemplazante asumirá de manera temporal las funciones, con el fin de no paralizar la atención de causas.

Situación legal del exjuez

Hebert Zeballos fue aprehendido el 23 de enero y posteriormente enviado con detención preventiva por 120 días a la cárcel de Palmasola. La medida fue dispuesta dentro de una investigación por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y organización criminal, relacionados con el caso conocido como ‘maletas’.

Las investigaciones continúan en la vía penal, mientras que en el ámbito disciplinario ya se concretó su salida del cargo judicial.

