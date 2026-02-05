Consejo de la Magistratura suspende al juez Hebert Zeballos por el caso de las 31 maletas

El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz determinó suspender de sus funciones al juez Hebert Zeballos, quien se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, vinculado al denominado caso de las 31 maletas.

La medida fue notificada formalmente al juez por una comitiva de funcionarios del Consejo de la Magistratura, que se trasladó hasta el penal de Palmasola, donde Zeballos permanece recluido mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con los reglamentos del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), a Zeballos se le concedieron cinco días hábiles de permiso, plazo que concluyó el 30 de enero. Pese a que el juez solicitó desde la cárcel una ampliación del permiso por otros cinco días, esta solicitud fue denegada por la instancia correspondiente.

Según informes técnicos, el juez suspendido acumula actualmente 17 procesos abiertos, entre faltas graves y gravísimas, lo que fue considerado en la determinación asumida por el Consejo de la Magistratura.

Zeballos es investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, tipificados en la Ley 1008 y el Código Penal. La Fiscalía argumentó la existencia de suficientes indicios, además de riesgo de fuga y obstaculización del proceso, razones por las cuales se dispuso su aprehensión y posterior detención preventiva.

