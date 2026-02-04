Estado de carreteras: conoce los tramos con desvíos y restricciones

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este miércoles el estado actualizado de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos a nivel nacional, con el objetivo de alertar a los conductores sobre sectores con restricciones y desvíos.

Aunque la mayoría de las rutas se encuentra habilitada, el reporte del 4 de febrero identifica puntos críticos en distintos departamentos, donde se recomienda circular con precaución debido a trabajos de mantenimiento, construcción, desbordes y condiciones climáticas adversas.

Tramos con observaciones por departamento

La Paz

En el tramo Puente Chaco (salida) – Puente Villa (salida) rige una restricción vehicular por las obras de la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).

Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00

Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

Santa Cruz

San Germán – límite Obispo Santistevan – Puente Ichilo : transitable con desvíos por habilitación de un nuevo par vial.

Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos en la plataforma. Solo un carril habilitado.

Cochabamba

Llavini (acceso Sivingani – Bombeo): restricción con cortes programados durante el día y la noche.

Beni

Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazo.

Pando

Km 185 – La Floresta (Monte Alegre – San Miguel) : transitable con desvíos por obras.

Zona Conquista – El Sena: desvíos por tramo en construcción.

Recomendaciones para los viajeros

La ABC recordó que las condiciones de las carreteras pueden cambiar rápidamente por lluvias u otros factores climáticos, por lo que pidió a los usuarios:

- Informarse antes de viajar

- Respetar la señalización

- Reducir la velocidad en zonas con obras

- Evitar maniobras riesgosas

El reporte completo y actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad de la ABC.

