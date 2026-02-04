Estado de carreteras: conoce los tramos con desvíos y restricciones

Hay tramos con desvíos, cortes y paso controlado en varios departamentos. La ABC recomienda extremar precauciones por lluvias y obras.
04/02/2026 10:21
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este miércoles el estado actualizado de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos a nivel nacional, con el objetivo de alertar a los conductores sobre sectores con restricciones y desvíos.
Aunque la mayoría de las rutas se encuentra habilitada, el reporte del 4 de febrero identifica puntos críticos en distintos departamentos, donde se recomienda circular con precaución debido a trabajos de mantenimiento, construcción, desbordes y condiciones climáticas adversas.
Tramos con observaciones por departamento
En el tramo Puente Chaco (salida) – Puente Villa (salida) rige una restricción vehicular por las obras de la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).
Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00
Domingos y feriados: 08:00 a 13:00
San Germán – límite Obispo Santistevan – Puente Ichilo: transitable con desvíos por habilitación de un nuevo par vial.
Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos en la plataforma. Solo un carril habilitado.
Llavini (acceso Sivingani – Bombeo): restricción con cortes programados durante el día y la noche.
Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazo.
Km 185 – La Floresta (Monte Alegre – San Miguel): transitable con desvíos por obras.
Zona Conquista – El Sena: desvíos por tramo en construcción.
Recomendaciones para los viajeros
La ABC recordó que las condiciones de las carreteras pueden cambiar rápidamente por lluvias u otros factores climáticos, por lo que pidió a los usuarios:
- Informarse antes de viajar
- Respetar la señalización
- Reducir la velocidad en zonas con obras
- Evitar maniobras riesgosas
El reporte completo y actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad de la ABC.
