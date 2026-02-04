TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Oruro Atraco Taxista desaparecido

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Estado de carreteras: conoce los tramos con desvíos y restricciones

Hay tramos con desvíos, cortes y paso controlado en varios departamentos. La ABC recomienda extremar precauciones por lluvias y obras.

Silvia Sanchez

04/02/2026 10:21

Estas son las rutas con desvíos y restricciones hoy en Bolivia. Foto ABC
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este miércoles el estado actualizado de transitabilidad de la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos a nivel nacional, con el objetivo de alertar a los conductores sobre sectores con restricciones y desvíos.

Aunque la mayoría de las rutas se encuentra habilitada, el reporte del 4 de febrero identifica puntos críticos en distintos departamentos, donde se recomienda circular con precaución debido a trabajos de mantenimiento, construcción, desbordes y condiciones climáticas adversas.

Tramos con observaciones por departamento

La Paz

En el tramo Puente Chaco (salida) – Puente Villa (salida) rige una restricción vehicular por las obras de la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).

  • Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00

  • Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

Santa Cruz

  • San Germán – límite Obispo Santistevan – Puente Ichilo: transitable con desvíos por habilitación de un nuevo par vial.

  • Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos en la plataforma. Solo un carril habilitado.

Cochabamba

  • Llavini (acceso Sivingani – Bombeo): restricción con cortes programados durante el día y la noche.

Beni

  • Santo Domingo – Monte Grande: restricción especial por evaluación del trazo.

Pando

  • Km 185 – La Floresta (Monte Alegre – San Miguel): transitable con desvíos por obras.

  • Zona Conquista – El Sena: desvíos por tramo en construcción.

Recomendaciones para los viajeros

La ABC recordó que las condiciones de las carreteras pueden cambiar rápidamente por lluvias u otros factores climáticos, por lo que pidió a los usuarios:

- Informarse antes de viajar
- Respetar la señalización
- Reducir la velocidad en zonas con obras
- Evitar maniobras riesgosas

El reporte completo y actualizado puede consultarse en la página oficial de transitabilidad de la ABC.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD