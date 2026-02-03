TEMAS DE HOY:
Nacionales

Plantean ampliar a seis meses más la alerta migratoria a exautoridades

La alerta migratoria actual vence el 14 de febrero, que impide que exfuncionarios o exautoridades puedan salir del país ante cualquier investigación.

Juan Marcelo Gonzáles

03/02/2026 20:10

Foto: Archivo exgabienete de ministros
La Paz

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, plantea un proyecto de ley que pueda ampliar el plazo para que autoridades o exfuncionarios de la gestión de Luis Arce no puedan abandonar el país por seis meses más.  

La alerta migratoria actual vence el 14 de febrero, que impide que exfuncionarios o exautoridades puedan salir del país ante cualquier investigación.

Según el diputado Manolo Rojas, se espera tener esta ley antes del plazo; por ello se trabajará por tiempo y materia. La justificación de esta iniciativa es que algunos procesos de auditoría recién están en etapa inicial.

La comisión de Justicia de diputados suspendió la sesión para este miércoles 4 de febrero para poder justificar técnicamente la ampliación de 3 a 6 meses; lo anunció el presidente de la comisión, Rojas.

“Necesitamos justificar técnicamente por qué se va a ampliar de 3 a 6 meses; esto limitará a futuro que puedan salir del país y obedece a un fundamento claro. Tanto la contraloría como los ministerios tienen una falta de información de documentos; se han llevado muchos documentos para generar impunidad”, menciona el diputado.

La comisión de justicia reanudará sus actividades a las 14:00 horas de este miércoles, trabajando no solo en este proyecto de ley, sino también la ley antibloqueo y juicios de responsabilidades a exautoridades.

 

 

