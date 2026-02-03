Defensoría del menor se suma a la denuncia contra instructor de boxeo aprehendido

La Defensoría de la Niñez se ha adherido formalmente a la denuncia penal tras la brutal golpiza que recibió un menor de 14 años en un gimnasio del Plan Tres Mil. El jefe de la institución, Raúl Yaveta, informó que el instructor a cargo ya recibió una detención preventiva de 90 días en el penal de Palmasola tras demostrarse que el adolescente fue trasladado de recinto sin permiso de sus padres.

“Dentro de nuestras atribuciones está el sumarnos a la denuncia, es coadyuvar a los padres en este caso e identificar qué ha sucedido y si existen otros involucrados”, aseveró Yaveta.

El funcionario destacó que la institución no descansará hasta esclarecer las circunstancias de este "lamentable caso" que ha conmocionado a la ciudad.

La investigación ahora apunta a localizar al participante con el que peleó el menor, quien aún no se ha presentado ante la justicia tras el incidente en el ring. “Hacemos el llamado a que se presente ante la Fiscalía, presente su declaración informativa y no agrave su situación jurídica”, concluyó el jefe de la Defensoría de la Niñez.

