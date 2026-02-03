¡Impactante! Este es el video del menor que hoy lucha por su vida luego de boxear con adultos

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el adolescente de 14 años enfrentó a adultos que le doblaban la edad en un gimnasio local. Este material audiovisual es la prueba central de una competencia que, según la familia, se disfrazó de práctica deportiva convencional.

Yasmani Núñez, padre del menor, denunció públicamente que su hijo fue llevado a la pelea sin consentimiento bajo el pretexto de un "simple entrenamiento". Al respecto, Núñez fue tajante al señalar la omisión de socorro: "El instructor tardó 90 minutos en pedir una ambulancia mientras mi hijo ya convulsionaba".

La versión inicial del entrenador, quien alegó una intoxicación por bebidas energizantes, ha quedado desestimada ante el avance de las evidencias físicas. Actualmente, la investigación se centra en la presunta negligencia de los responsables por exponer a un menor a riesgos físicos extremos y ocultar la verdad del incidente.

