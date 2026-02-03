TEMAS DE HOY:
Atraco a surtidores . Mujer secuestrada en Yapacaní Cotoca

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Impactante! Este es el video del menor que hoy lucha por su vida luego de boxear con adultos

La familia denuncia que el joven fue llevado sin autorización a un combate desigual y peligroso.

Ximena Rodriguez

03/02/2026 18:12

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el adolescente de 14 años enfrentó a adultos que le doblaban la edad en un gimnasio local. Este material audiovisual es la prueba central de una competencia que, según la familia, se disfrazó de práctica deportiva convencional.

Yasmani Núñez, padre del menor, denunció públicamente que su hijo fue llevado a la pelea sin consentimiento bajo el pretexto de un "simple entrenamiento". Al respecto, Núñez fue tajante al señalar la omisión de socorro: "El instructor tardó 90 minutos en pedir una ambulancia mientras mi hijo ya convulsionaba".

 

La versión inicial del entrenador, quien alegó una intoxicación por bebidas energizantes, ha quedado desestimada ante el avance de las evidencias físicas. Actualmente, la investigación se centra en la presunta negligencia de los responsables por exponer a un menor a riesgos físicos extremos y ocultar la verdad del incidente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD