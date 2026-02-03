TEMAS DE HOY:
Bolivia suma cuatro nuevas áreas protegidas en La Paz y Pando

Bolivia amplió su sistema de conservación con la creación de cuatro nuevas áreas protegidas que en conjunto abarcan 907.244 hectáreas del territorio nacional.

Juan Marcelo Gonzáles

03/02/2026 17:52

Foto: reserva Madidi (shutterstock)
La Paz

Bolivia amplió su sistema de conservación con la creación de cuatro nuevas áreas protegidas que en conjunto abarcan 907.244 hectáreas del territorio nacional, fortaleciendo la protección de ecosistemas estratégicos que se extienden desde los Andes hasta la Amazonía. 

Las nuevas declaratorias corresponden al Parque Municipal y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Gran Paitití, en el departamento de La Paz; el ANMI Los Palmares de Villa Nueva, en Pando; el ANMI Guardián Amazónico Pacahuara, también en Pando; y el Parque Municipal y ANMI Serranías y Cuencas de Palos Blancos, en La Paz, según señala la Agencia Boliviana de Información. 

El vicepresidente de Conservación Internacional (CI) Bolivia, Eduardo Forno, destacó que estas áreas conforman un corredor ecológico de gran valor.

“Estos cuatro municipios han tejido un vasto mosaico de conservación que se extiende desde los bosques nublados de los Andes hasta las tierras bajas amazónicas”, afirmó.

Las declaratorias se realizaron entre noviembre de 2025 y enero de 2026 y fueron impulsadas por asambleas comunitarias, líderes indígenas y productores locales, con el acompañamiento técnico de CI Bolivia y aliados estratégicos, como respuesta a la creciente urgencia ambiental.

Desde el ámbito local, la concejala del municipio de Villa Nueva, Mirtha Vaca, resaltó el enfoque comunitario del proceso.

“Cada paso estuvo pensado para dejar un beneficio a nuestras comunidades y garantizar un mejor futuro”, sostuvo.

De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, estas áreas no solo protegen la biodiversidad, sino que también conforman sitios de conservación continuos, lo que facilita la migración de la fauna silvestre y resulta más efectivo que la protección de espacios aislados.

