Juzgado de Tarija frena temporalmente Pozo Domo Oso X-3 de Tariquía

La suspensión del pozo Domo Oso X-3 se mantendrá hasta que se realicen inspecciones y audiencias públicas en febrero.

El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, del departamento de Tarija, admitió la solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó la paralización temporal del proyecto de Petrobras denominado “Perforación Exploratoria Pozo Domo Oso X-3, Bloque San Telmo Norte”, ubicado en la provincia O’Connor.

La determinación judicial establece que la suspensión se mantendrá mientras se recopila información técnica y social que permita adoptar una decisión definitiva sobre la viabilidad del proyecto hidrocarburífero.

Como parte del proceso, el juzgado dispuso la realización de una audiencia de inspección técnica el 9 de febrero de 2026 y una audiencia pública el 13 de febrero, espacios donde se evaluarán los posibles impactos ambientales y las observaciones de las comunidades y organizaciones involucradas.

La resolución también instruye que la Defensoría del Pueblo remita información sobre la situación de defensores ambientales, con el fin de evaluar las medidas de protección. De igual forma, la Fiscalía de Entre Ríos deberá enviar datos sobre procesos penales vinculados a defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.

