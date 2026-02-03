Nueva ley protege a menores de los peligros en redes: conoce qué delitos sanciona

Bolivia dio un paso decisivo en la protección de niñas, niños y adolescentes con la promulgación de la Ley N° 1636 “Para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales”. La normativa sanciona de manera directa los delitos sexuales cometidos a través de internet, redes sociales y plataformas digitales.

La ley fue promulgada el 11 de septiembre de 2025 a iniciativa del fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, quien calificó la norma como un logro histórico y un aporte concreto para garantizar una navegación segura a la niñez boliviana.

La Ley 1636 incorpora cinco nuevos delitos al Código Penal, fortaleciendo la lucha contra la violencia sexual digital. Entre los principales hechos que ahora son sancionados se encuentran el grooming (captación de menores con fines sexuales), el acoso sexual digital, el contacto indebido con fines sexuales, y la producción, difusión o comercialización de material de abuso sexual infantil.

Una de las penas más severas establece entre 10 y 15 años de cárcel para quienes distribuyan, intercambien, vendan o comercialicen contenido digital que represente sexualmente a niñas, niños o adolescentes. Además, la norma garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño.

Avances en prevención y educación

Con la ley en plena vigencia, la Fiscalía inició acciones de socialización en unidades educativas, como en la ciudad de El Alto, donde estudiantes de los últimos cursos de secundaria recibieron información sobre los riesgos del uso de redes sociales, juegos en línea e internet.

Estudios recientes advierten que plataformas como WhatsApp, TikTok e Instagram son las más utilizadas por adolescentes, lo que incrementa su exposición a riesgos.

Una investigación realizada en 18 municipios del país revela que más del 40% de los adolescentes tuvo contacto con personas que no conocía en persona, y varios reportaron solicitudes de contenido íntimo.

Casos recientes, como la captación de una adolescente mediante Instagram por parte de un adulto, reflejan cómo las redes sociales se han convertido en un nuevo escenario para la comisión de delitos sexuales.

Autoridades y especialistas coincidieron en que la ley debe complementarse con control y orientación familiar. Recomiendan a padres y madres dialogar con sus hijos sobre el uso responsable de internet, supervisar las plataformas que utilizan y establecer normas claras.

Con la Ley 1636, Bolivia fortalece su marco legal frente a la violencia sexual digital, adapta su legislación a los desafíos tecnológicos actuales y reafirma su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes.



Mira la programación en Red Uno Play