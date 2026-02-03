TEMAS DE HOY:
Nacionales

"No había control": Gobierno inicia investigación por corrupción en El Mutún

Álvaro Tejerina, presidente de la siderúrgica, anunció una auditoría integral para determinar el daño económico al Estado tras casi 20 años de gestión.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/02/2026 21:34

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La siderúrgica El Mutún vuelve a estar en el centro de la atención nacional. Su presidente, Álvaro Tejerina, anunció que la empresa iniciará una auditoría técnica, legal y administrativa con el objetivo de identificar posibles irregularidades y determinar el perjuicio económico al Estado.

“Nosotros estamos iniciando una auditoría técnica, legal y administrativa desde la gestión 2007 hasta la gestión 2025. Esta auditoría comenzará en los próximos días, estamos haciendo la reprogramación presupuestaria para poder iniciar, y analizar todo el daño económico al Estado que se ha generado en casi 20 años de administración”, señaló Tejerina.

Entre los problemas detectados preliminarmente, el presidente mencionó irregularidades en las contrataciones de personal, así como en el manejo del combustible y la disposición del campamento de minas. “No ha habido control y, al no existir control, se presume de esas irregularidades”, afirmó.

De manera preliminar, el monto aproximado del daño económico asciende a 100 millones de dólares, lo que correspondería a las exportaciones que Bolivia dejó de generar debido a que la planta no ha estado funcionando adecuadamente.

Además, Tejerina adelantó que, junto con el gabinete de abogados de la empresa, se activarán alertas migratorias y se presentarán denuncias penales contra las exautoridades responsables.

“La prioridad es establecer responsabilidades y resguardar los intereses del Estado”, concluyó el presidente de El Mutún.

