Alcaldía cruceña inicia la distribución del desayuno escolar, pero secundaria queda fuera

La gestión escolar 2026 arrancó con la distribución de la alimentación complementaria en los 15 distritos municipales de la ciudad. Una de las entregas se realizó en la unidad educativa Mirette Scioranni, donde el director de Educación, Raúl Ascarrunz, explicó los detalles de este programa.

“Hoy estamos iniciando la entrega de la alimentación complementaria escolar en las 540 unidades educativas de inicial y primaria que serán beneficiadas”, señaló Ascarrunz.

El programa incluye 17 productos, entre barras nutricionales, galletas, cereales, lácteos y frutas de temporada como guineo, manzana y mandarina.

Según Ascarrunz, cada producto cuenta con un premix nutricional que asegura el aporte complementario que requiere la alimentación escolar, reforzando el desayuno que los padres brindan en casa.

Respecto a la educación secundaria, el director explicó que este año no se generó una licitación por limitaciones presupuestarias. Sin embargo, en abril, el alcalde entregará un bono de 400 bolivianos como incentivo para los estudiantes de este nivel.

Con esta iniciativa, el municipio busca garantizar que la gestión escolar se desarrolle de manera regular y que los estudiantes cuenten con una alimentación adecuada durante el horario escolar.

