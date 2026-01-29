Padres de familia anuncian movilizaciones si no llega el desayuno escolar

Los padres de familia anunciaron que se movilizarán si el desayuno escolar no está disponible para los estudiantes desde el primer día de clases. La advertencia surge ante la preocupación por la demora en el proceso de contratación de la alimentación complementaria.

Jaime Caraballo, representante de los padres de familia, manifestó que existe inquietud debido a que, según denuncias realizadas por algunos concejales, hasta la fecha no se habría iniciado ni siquiera el proceso de licitación para la provisión del desayuno escolar en la provincia.

“Estamos prácticamente a pocos días del inicio de las labores escolares y no se ha iniciado la licitación para lo que es la alimentación complementaria, el llamado desayuno escolar, destinado a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario”, señaló Caraballo.

El dirigente advirtió que realizarán un seguimiento estricto al tema y que, de no llegar el desayuno escolar el lunes 2 de febrero, fecha prevista para el inicio de clases, se activarán medidas de presión.

“Si el primer día de clases no llega inmediatamente la alimentación complementaria, vamos a activar todas las medidas de hecho y de derecho. Incluso vamos a demandar al alcalde por incumplimiento de deberes”, afirmó.

Según Caraballo, más de 500 unidades educativas podrían verse afectadas por esta situación, lo que impactaría a cerca de un millón y medio de estudiantes que dependen del desayuno escolar para iniciar su jornada educativa.

Los padres de familia esperan una pronta respuesta de las autoridades municipales para evitar conflictos y garantizar el derecho a la alimentación de los estudiantes desde el inicio del año escolar.

