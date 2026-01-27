Cuenta regresiva para el 2 de febrero: Guía de supervivencia para padres en el regreso a clases

Con el inicio de labores educativas plenamente garantizado por el Ministerio de Educación, las familias bolivianas se preparan para el "lunes de mochilas". Para evitar el caos matutino y la ansiedad escolar, expertos sugieren una planificación estratégica durante este último fin de semana.

1. Operación "Despertador": Ajuste el reloj biológico

Después de semanas de vacaciones con horarios flexibles, el cambio brusco puede afectar el rendimiento y el humor de los niños.

Recomendación: Desde hoy, adelante la hora de dormir y de despertar en lapsos de 15 a 20 minutos cada día. El objetivo es que el lunes el cuerpo ya esté habituado al horario escolar.

2. Logística de la "Noche Anterior"

Evite las carreras de último minuto que generan llanto y estrés.

Mochila lista: Verifique que estén los cuadernos y estuches necesarios.

Ropa preparada: Aunque el uniforme no es obligatorio según la Resolución 01/2026, deje lista la vestimenta que usarán para que no haya dudas al despertar.

Merienda planificada: Tenga los insumos para el recreo comprados y organizados.

3. Conozca las Normas 2026

Es fundamental que los padres conversen con sus hijos sobre las nuevas reglas establecidas por las autoridades educativas:

Celulares: Su uso está estrictamente prohibido dentro de las aulas (salvo fines pedagógicos autorizados). Hable con sus hijos sobre la importancia de guardarlos para evitar distracciones o sanciones.

Uniformes: Recuerde que ninguna unidad educativa puede impedir el ingreso de un estudiante por no portar el uniforme oficial.

4. Salud y bienestar emocional

Vacunación: Diversas alcaldías (como la de El Alto) han instado a completar los esquemas de vacunación antes del lunes para garantizar un entorno seguro.

Gestión de la ansiedad: Si es el primer año de su hijo (Nivel Inicial), hable positivamente sobre los nuevos amigos y maestros que conocerá. Transmita seguridad: "Padre ansioso, niño ansioso".

5. Seguridad en el transporte

Coordine con anticipación el medio de transporte. Si usa el transporte escolar, confirme el horario y el punto de recojo. Si los lleva personalmente, salga con 20 minutos de antelación adicionales, previendo el intenso tráfico que se genera en las ciudades bolivianas el primer día de clases.

