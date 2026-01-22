Preparados para el regreso a clases: comerciantes muestran novedades y precios bajos en mochilas

Con el retorno a clases cada vez más cerca, los puestos de venta del mercado Nuevo La Ramada comienzan a “vestirse” de útiles escolares para todas las edades. Uno de los productos más buscados por los padres de familia son las mochilas, que este año llegan con nuevas marcas, modelos y precios accesibles.

“Este año nos han llegado nuevas novedades, mochilas para niños desde nidito y kinder hasta primaria, incluso juveniles. Tenemos marcas como Valuables, Hanely, Irun, Powerland y Fire, que son bastante buscadas porque el material es reforzado e impermeable”, señaló una comerciante del sector.

Según explicó, las mochilas para los más pequeños suelen venderse en sets de tres piezas que incluyen mochila, lonchera y estuchera, una opción práctica para los primeros cursos.

En cuanto a los precios, los comerciantes destacan una variación positiva respecto a la pasada gestión. “Las mochilas pueden encontrarse desde los 80 bolivianos. Algunos precios han bajado entre 20 y 30 bolivianos en marcas como Irun, Powerland y Fire”, afirmó la vendedora.

Las mochilas juveniles también lideran las ventas, con precios que oscilan entre los 110 y 180 bolivianos. Además, este año llegaron estuches con mayor funcionalidad.

“Han llegado estucheras con divisiones, tipo libro para primaria, algo que el año pasado no había, incluso modelos de tres divisiones y estilo bandolera”, explicó.

Los comerciantes invitan a la población a realizar sus compras con anticipación para encontrar mayor variedad de modelos y precios. Desde mochilas con diseños animados para los más pequeños hasta modelos juveniles para estudiantes mayores.

