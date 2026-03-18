Embajador confirma primeros envíos de carne bovina boliviana al mercado egipcio

El embajador de Egipto en Bolivia, Hatem El-Nashar, informó que un frigorífico privado boliviano concretó los primeros envíos de carne bovina hacia ese país, marcando el inicio de las exportaciones a este nuevo mercado.

“Una carga ya entró a Egipto, y la otra está en camino, hemos enviado el hígado, porque Egipto es muy consumidor de hígado muy importante en el mundo. Hemos hablado con los otros dos frigoríficos para enviar más”, explicó.

La autoridad diplomática explicó que Egipto viene diversificando sus mercados de abastecimiento de alimentos, entre ellos la carne de res, y destacó el potencial que representa Bolivia para ampliar este comercio.

“Yo quiero abrir oportunidades para el pueblo boliviano, para traer divisas”, afirmó.

De acuerdo con datos oficiales, Bolivia logró la apertura del mercado egipcio tras la aprobación del Certificado Veterinario de Exportación, requisito que permitió habilitar a 3 frigoríficos privados, bajo supervisión de la autoridad sanitaria del país africano.

La apertura de este mercado se perfila como una oportunidad para incrementar el ingreso de divisas y fortalecer las exportaciones del sector cárnico boliviano.

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