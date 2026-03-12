Exportadores ven oportunidad de crecimiento tras apertura de Paraguay a la carne boliviana

Luego de que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) anunciara que Paraguay abrió su mercado para la carne boliviana, desde la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) destacaron el trabajo conjunto entre el sector público y privado para ampliar y diversificar los destinos de exportación.

Rafael Riva, gerente técnico de Cadex, explicó que por el momento no existen cifras sobre los volúmenes que se exportarán al mercado paraguayo, ya que recientemente se firmó el protocolo sanitario y las empresas se encuentran en proceso de cerrar negociaciones comerciales.

Sin embargo, Riva aclaró que la apertura de este nuevo mercado no pondrá en riesgo el abastecimiento de carne en el país.

“En la historia de las exportaciones nunca se ha superado el 10% de la producción de carne en Bolivia; el 90% se queda en el mercado interno. La provisión de carne nunca estuvo comprometida en Bolivia”, afirmó.

Asimismo, señaló que el país avanza en la diversificación de su oferta exportadora mediante la apertura de nuevos mercados, lo que generará oportunidades para fortalecer el sector ganadero.

“Si hay oportunidades de exportación habrá más inversiones en producción de ganado y mejora genética”, agregó.

En el comunicado, el Senasag anuncia que la carne boliviana cumplió con los requisitos sanitarios establecidos por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay.

