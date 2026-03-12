La AIE espera un bajón de la oferta de petróleo de 8 millones de barriles al día en marzo

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la AIE destaca que con ese conflicto estamos viviendo la mayor interrupción de suministro de la historia, y precisa que con 98,8 mb/d de media este mes, la salida de petróleo al mercado va a caer al nivel que tenía en el primer trimestre de 2022.
12/03/2026 9:58
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio va a provocar un hundimiento de la oferta de petróleo en el mundo de 8 millones de barriles al día (mb/d) en marzo, lo que le obliga a revisar sustancialmente sus previsiones para todo el año.
Esta bajada supondría una caída del 7,5 % respecto a la oferta que hubo en el mes de febrero.
Según los elementos de que dispone la agencia, los flujos que normalmente pasaban por el estrecho de Ormuz (15 mb/d de crudo y 5 mb/d de derivados del petróleo) han quedado reducidos a menos del 10 %.
La AIE anunció este miércoles que sus 32 países miembros van a sacar hasta 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor operación de ese tipo de su historia, para tratar de compensar la interrupción del suministro por el estrecho de Ormuz y calmar el mercado.
Pero en las horas siguientes se puso de nuevo por encima de los 100 dólares ante las incertidumbres sobre la duración de la guerra y el tiempo en el que el estrecho de Ormuz va a seguir bloqueado y esta mañana a primera hora el brent seguía por encima de los 95 dólares.
A falta de una resolución rápida del conflicto, la agencia advierte que la liberación parcial de un tercio del total de sus reservas estratégicas "sigue siendo una medida provisional" y que el impacto final del conflicto en el mercado del petróleo y el gas dependerá de los daños en las infraestructuras energéticas y de la duración del bloqueo de ese paso marítimo fundamental.
