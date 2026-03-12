“Superaremos la inversión en carreteras”, asegura Augusto Oblitas

Durante el debate de candidatos a la Gobernación de La Paz, el postulante de la Alianza Social Patriótica (ASP), Augusto Oblitas, respondió preguntas y cuestionamientos de otros aspirantes sobre carreteras, salud, educación tecnológica y minería.

Uno de los momentos más destacados se produjo cuando el candidato Santos Quispe consultó sobre la inversión en carreteras en el departamento y el manejo de los peajes.

Ante esta observación, Oblitas señaló que la situación vial en varias regiones es crítica, especialmente en el norte del departamento.

“Los caminos en el departamento de La Paz son una tristeza y fundamentalmente en el norte. Vamos a corregir, porque tenemos que trabajar de manera concurrente con el Gobierno Central y los municipios, incluso buscar ayuda internacional. Estoy seguro, señor Santos, vamos a superar esa inversión que usted ha realizado porque los caminos necesitan urgentemente atención”, afirmó.

Preguntas de otros candidatos

Durante el intercambio, otros postulantes también formularon preguntas al candidato de ASP.

El aspirante Andrés Gómez consultó si Oblitas intervendría en hospitales de primer y segundo nivel, lo que podría afectar la autonomía municipal. El candidato respondió que su propuesta contempla trabajo conjunto con municipios y el Gobierno central para garantizar la atención médica.

Por su parte, Chura planteó interrogantes sobre la educación tecnológica. Oblitas respondió que actualmente existen 49 centros tecnológicos en el departamento, cifra que consideró insuficiente, y aseguró que impulsará su ampliación para evitar la migración de jóvenes.

El candidato Félix Patzi preguntó sobre las competencias de la Gobernación en institutos tecnológicos. Oblitas explicó que la administración departamental puede brindar asistencia técnica y apoyo para la formación profesional.

En el debate también surgió el tema de la minería ilegal, planteado por Gregorio Merlo. Oblitas sostuvo que se debe promover la regularización de operadores que trabajan fuera de la normativa, con el objetivo de proteger el medioambiente.

Asimismo, Antonio Riveros cuestionó la reducción del presupuesto en salud. Oblitas respondió que su prioridad será institucionalizar el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y gestionar recursos adicionales del Gobierno central y la cooperación internacional.

Las intervenciones del candidato de ASP se centraron en propuestas vinculadas a salud, educación tecnológica, infraestructura vial y medioambiente, con un enfoque de gestión coordinada entre la Gobernación, los municipios y el Gobierno central.

Mira la programación en Red Uno Play